Call of Duty Vanguard zeigt morgen endlich den Zombie-Modus

Call of Duty Vanguard serviert uns erneut die große Schlachtplatte: Auch im diesjährigen Ableger sorgt ein Zombie-Modus für Action und was genau uns darin erwartet, verraten die Macher*innen morgen. Mit zwei kleinen Mini-Teasern kündigen die Entwicklerstudios Sledgehammer und Treyarch die Ankündigung an. In welcher Form genau die erfolgt, bleibt unklar, aber immerhin haben wir jetzt schon mal ein Datum und die Uhrzeit. Außerdem gibt es den ersten neuen Gegner zu sehen.

CoD Vanguard enthüllt morgen den Zombie-Modus und es gibt wohl Dämonen

Die Zombies kommen zurück: Der Zombiemodus hat sich über die Jahre zu einem überaus beliebten Grundpfeiler der Call of Duty-Spiele entwickelt. Darum kommt kaum ein neuer Teil ohne ihn aus, was selbstverständlich auch für Call of Duty: Vanguard gilt. Aber aktuell kennen wir noch keine Details dazu. Das ändert sich allerdings morgen.

Wann wird der Zombiemodus enthüllt? Sowohl Treyarch als auch Sledgehammer kündigen den Reveal des nächsten CoD Zombies-Modus' für morgen, den 14. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit an.

Was erwartet uns? Das verraten die Entwicklerstudios leider noch nicht. Möglicherweise sehen wir einfach nur einen Trailer, vielleicht gibt es aber auch ein tiefergehendes Gameplay-Video mit Entwickler*innen-Kommentar. Wir werden es sehen und allzu lang müssen wir zum Glück ja nicht mehr warten.

Das sind die Teaser: Ein klitzekleines bisschen wurde allerdings schon gezeigt, und zwar diese beiden Teaser-GIFs:

Es gibt Dämonen? Allem Anschein nach bekommen wir es erneut nicht nur mit einfachen Zombies zu tun. Die vierarmige Gestalt mit drei Augen wirkt eher wie ein mysteriöser Dämon. Dazu passen auch die kuriosen Zeichen, die in dem anderen Teaser aufleuchten. Da kommt offenbar also wieder eine äußerst abgefahrene Story auf uns zu, die auch vor übernatürlichen Elementen nicht zurückschreckt.

Noch ein Reveal: Morgen wird nicht nur der Zombie-Modus von Call of Duty Vanguard enthüllt. Beinahe gleichzeitig findet auch die große Enthüllung der Konkurrenz statt. EA und DICE wollen morgen nämlich endlich zeigen, was es mit dem Hazard Zone-Modus von Battlefield 2042 auf sich hat. Gute Zeiten für Fans von Blockbuster-Shootern!

Worauf hofft ihr beim diesjährigen Zombie-Modus in CoD? Was haltet ihr von den Teasern?