Halo vs. CoD vs. Battlefield - Auf welchen Shooter freut ihr euch 2021 am meisten?

Das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen und schauen wir uns die letzten großen Blockbuster an, die noch auf der Release-Liste stehen, fallen sofort drei Spiele ins Auge: Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 und Halo Infinite. Alle drei Shooter waren mittlerweile während Beta-Phasen bzw. Flights spielbar und das Feedback der Fan-Lager fällt durchaus unterschiedlich aus. Während Halo fast durchweg Lob einheimst, gibt es bei CoD und Battlefield vieles, das teils stark kritisiert wird.

Doch Kritik oder Lob vor Release hin oder her, auf welchen der drei Ego-Shooter freut ihr euch am meisten? In der dieswöchigen GamePro-Umfrage wollen wir herausfinden, welches Spiel bei euch am höchsten im Kurs steht bzw. ihr glaubt, wird euch in wenigen Wochen am besten gefallen:

Das aktuelle Stimmungsbild zu CoD Vanguard, Battlefield 2042 und Halo Infinite

Dabei haben alle drei Spiele ihre ganz eigene, sehr spezielle Vorgeschichte. Halo Infinite durchwanderte wohl das größte Auf und Ab. Nach großer Vorfreude zur Ankündigung, folgte ein regelrechter Shitstorm nach dem ersten Blick ins Spiel und eine einjährige Verschiebung gefolgt von großer Stille. Aktuell überwiegt das positive Feedback aus den flights, sowie die regelmäßige, informative Kommunikation seitens 343. Getrübt wird das Bild "lediglich" durch die fehlende Koop-Kampagne und den Forge-Modus zum Release am 08. Dezember. Auch die wenigen Infos zur Kampagne treiben dem ein oder anderen Fan noch Schweißperlen auf die Stirn.

Was Halo-Experte und Kollege Tobi aktuell über Halo Infinite denkt, das lest ihr hier:

Die Battlefield-Reihe hingegen nahm sich eine längere Auszeit und kehrt jetzt mit 2042 zurück. Zum Reveal des SciFi-Shooters überwiegte die Meinung, nach der für viele herben Battlefield 5-Enttäuschung gehe es jetzt bei DICE wieder steil bergauf.

Nach der technisch auf manch Hardware eher schwachen Open Beta und den Gerüchten um die Battle Royale-Ursprünge des Spiels, steht hinter einem erfolgreichen Release jedoch ein großes Fragezeichen. Ob die drei Multiplayer-Modi All Out Warfare, Portal und Hazard Zone letzten Endes überzeugen, am 19. November wissen wir mehr.

Um Call of Duty Vanguard war es hingegen vergleichsweise ruhig. So ruhig, wie es um den alljährlichen CoD-Ableger eben sein kann. Zwar wurde die Open Beta eher durchwachsen aufgenommen, das Setting im 2. Weltkrieg von den einen gefeiert, von den anderen mit einem müden Lächeln wahrgenommen, ein Shitstorm oder große Jubelstürme blieben jedoch aus. Für negative Schlagzeilen sorgte vielmehr Publisher Activision Blizzard.

Wir sind wirklich sehr gespannt, wie eure Wahl ausfällt. Freuen würden wir uns auch, wenn ihr uns in den Kommentaren erklärt, warum Halo, CoD oder Battlefield aktuell in euerer Gunst ganz oben steht.