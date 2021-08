Call of Duty: Vanguard – So viel Speicherplatz braucht das Spiel auf eurer Xbox Series X/S

Die Titel aus der Call of Duty-Reihe sind bekannt dafür, echte Speicherplatzfresser zu sein. Auf den ersten Blick sieht das neu angekündigte CoD Vanguard auf der Xbox Series X/S erst mal angenehm platzsparend aus. Allerdings solltet ihr die Angabe von 95 GB mit Vorsicht genießen. Wir erklären euch, warum.

So viel Speicherplatz braucht Vanguard

Darum geht es: Einträge im Microsoft-Store verraten, wie viel Speicherplatz ihr für das neu angekündigte Call of Duty Vanguard braucht. Bei der Version für Xbox Series X/S ist die ungefähre Größe mit nur 95 GB angegeben, was im Vergleich mit den Vorgängertiteln angenehm wenig ist.

Aber Vorsicht: Dabei sind womöglich nicht alle Inhalte berücksichtigt. Bei dieser Angabe könnten Content Packs fehlen, die zwingend benötigt werden, um bestimmte Modi spielen zu können. Die Größe der Standard Edition für die Xbox One wird mit 175 GB angegeben. Bei der Ultimate Edition und dem Cross Gen Bundle sind es sogar 270 GB.

Dabei sieht es jedoch so aus, als würden bei den Letzteren die Versionen für Xbox One, Series X und die Beta mit einberechnet, während in der Regel wohl nur eine davon installiert wäre. Bei den beiden Vorgängerspielen konnte außerdem beispielsweise die Kampagne deinstalliert werden, um Speicherplatz zu sparen. Da das Spiel erst im November erscheint, können sich die Größen auch noch einmal ändern.

So groß ist die Beta: Der benötigte Speicherplatz für die Beta wird mit 50 GB angegeben.

Hier könnt ihr euch ein Video zu Vanguard ansehen:

Das erwartet euch in Vanguard

Das neu enthüllte CoD Vanguard erscheint am 5. November. Auf einem Presseevent konnten wir bereits einige Fakten zur Kampagne in Erfahrung bringen. Falls euch der Multiplayer interessiert, erfahrt ihr mehr in unserem Artikel Call of Duty Vanguard: Das sind die ersten Infos zu Multiplayer, Zombies und Warzone.

Euch erwartet dieses Mal wieder ein Zweiter Weltkriegs-Setting. Die Solokampagne wird ein wichtiger Bestandteil sein und mit sehr unterschiedlichen Schauplätzen sowie vier Hauptpersonen aufwarten. Zudem könnt ihr euch auf schwere wuchtige Waffen und eine filmische Inszenierung freuen.

Freut ihr euch schon auf Vanguard? Und in welchem Bereich wird sich eurer Meinung nach die endgültige Speichergröße bewegen?