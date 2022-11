CoD Warzone 2 lässt euch dank Hotfix jetzt endlich ohne Umwege Freunde hinzufügen

Auch wenn Call of Duty: Warzone 2 sicherlich keinen katastrophalen Start hingelegt hat, gab es in den ersten zwei Tagen nach dem Release am 16. November zahlreiche Fehlerchen und Bugs. Noch immer kommt es in vielen Partien beispielsweise zu starken Lags oder hohen Pings, die Server-Stabilität lässt hier und da noch etwas zu wünschen übrig.

Es gibt also noch viel zu tun für das Entwicklerteam, um einen der wohl nervigsten Fehler hat es sich allerdings schon jetzt per Hotfix gekümmert. Denn wie Raven Software auf ihrem Twitter Account bekannt gab, ist das Social Menü nun wieder normal nutzbar.

Einer der nervigsten Bugs ist Geschichte

Vor dem Hotfix war es nicht möglich, auf das Social Menü und somit auch die Freundeslisten zuzugreifen. Ein Klick auf das entsprechende Symbol warf uns immer wieder ins Hauptmenü zurück. Das hatte unter anderem massive – und nervige – Auswirkungen auf das Hinzufügen von Freund*innen in eigene Lobbys. Das funktionierte nur über den Umweg "Eigene Kanäle", nach unserer Erfahrung allerdings auch nicht immer.

Test bestanden: Wir haben Warzone 2 zur Kontrolle angeworfen und können bestätigen, dass ihr mittlerweile wieder ganz normal Zugriff auf das Social Menü habt, der Navigationspunkt lässt sich jedenfalls reibungslos auswählen. Einer der nervigsten Bugs aus der Anfangszeit von Warzone 2 ist damit behoben.

