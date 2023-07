Call of Duty Warzone 2 bestraft jetzt besonders aggressive DMZ-Spieler

In Warzone 2 wird ein bestimmter Spielstil ab sofort deutlich weniger attraktiv.

Am 12. Juli ist das Reloaded-Update für Season 4 von Call of Duty Modern Warfare 2 sowie Warzone 2 an den Start gegangen. Das brachte unter anderem den Battle Royale-Modus für die Vondel-Karte und ein The Boys-Crossover. Auch der DMZ-Modus bekam ein paar Update spendiert, darunter eine neue Auftrags-Art ("Hunt Contract") sowie vier mögliche Superkräfte für den eigenen Operator im Rahmen der The Boys-Kooperation.

Kopfgeld auf Killer

Eine ganze Reihe neuer Features also, doch dabei bleibt es nicht. Denn das Update bestraft ab sofort auch einen bestimmten Spielstil. Wer nämlich besonders aggressiv vorgeht und viele andere menschliche Spieler*innen auf der Karte erledigt, lebt ab sofort gefährlich.

Das zeigt ein Eintrag aus den offiziellen Patch Notes. Dort heißt es:

"Wenn ein Spieler und sein Squad zu viele Spieler in der DMZ töten, erhält dieser einzelne Spieler mit dem höchsten Kill eine Verwarnung. Wenn sie einen anderen Spieler töten, können sie mit einem Kopfgeld rechnen. Feindliche Operatoren in der Ausschlusszone erhalten dann Informationen über Ihre Position, um sich nach Abschluss des Spiels eine Belohnung zu sichern."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wenn ein Squad eine entsprechend "gebrandmarkte" Person erledigt, bekommt jedes Mitglied eine Belohnung von 10.000 Ingame-Dollar. Zukünftig ist es es also offenbar lohnender, sich aus Konflikten mit anderen menschlicheren Spieler*innen herauszuhalten, die eigenen Aufträge und Aufgaben zu erfüllen und sich dann schnellstmöglich ausfliegen zu lassen.

Gemischte Reaktionen

Ob diese Anpassung tatsächlich Auswirkungen auf die Dynamiken in DMZ-Matches haben wird, bleibt noch abzuwarten. Die Kommentare unter dem oben verlinkten Twitter-Posting sind jedenfalls gemischt. Während manche die Änderung nicht verstehen können und kritisieren, begrüßen andere die Bestrafung von "DMZ-Killern".

User TDAWG schreibt dazu:

"Das gefällt mir! Ich werde richtig [...] wütend, wenn Spieler versuchen, mich zu erledigen, während ich für die neueste und beste Ausrüstung grinde [...]."

Der DMZ-Modus startete zusammen mit Warzone 2 im November 2022. Von Activision etwas ungelenk als "offener, narrativer Extraktionsmodus" beschrieben, absolviert man dort allein oder im Team auf einer Map Haupt- und Nebenmissionen absolviere, sammelt Loot sammle entscheidet selbst, wenn man ausgeflogen werden will. Neben menschlichen Spieler*innen bevölkern auch NPCs die DMZ-Karten.

Welchen Spielstil habt ihr in DMZ?