7 vielversprechende Shooter, die ihr 2022 spielen solltet

Das Jahr 2022 hatte auch für Shooter-Fans bisher ein paar Highlights parat. Mit Tiny Tina's Wonderlands, Shadow Warrior 3, Rainbow Six Extraction oder Splatoon 3 war im Grunde für jeden Spieler-Typen etwas dabei, gleichzeitig bekamen auch die Dauerbrenner Fortnite, Apex Legends, PUBG oder Destiny 2 allesamt neue Inhalte spendiert. Traditionell sind die letzten drei Monate aber die heißeste Phase des Jahres und auch 2022 schickt sich an, dem zu entsprechen. Wir präsentieren euch hier 7 neue Shooter, die noch in diesem Jahr erscheinen, sortiert nach ihrem Releasetermin.

Overwatch 2

Erscheinungsdatum: 4. Oktober

4. Oktober Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Den Beginn macht Blizzards Helden-Shooter Overwatch 2. Beim Sequel handelt es sich um eine Erweiterung des ersten Teils. Während die Held*innen und Maps erhalten bleiben, krempeln die Entwickler*innen den Spielablauf und die Meta gehörig um. Auch die Grafik bekommt ein kleines Update verpasst. Die wohl wichtigste Neuerung ist aber wohl die Umstellung auf ein Free2Play-Modell. Statt dem Kaufpreis sollen Spieler*innen ihr Geld fortan in den Battle Pass und neue Skins stecken.

Scorn

Erscheinungsdatum: 14. Oktober

14. Oktober Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Bei Scorn handelt es sich um einen Ego-Shooter mit Horror-Elementen, der direkt zum Release im Game Pass landen wird. Der Stil der Umwelt ist von der Kunst HR Gigers inspiriert, die Architektur, Maschinen und selbst die Waffen wirken dabei organisch. Das Spiel ist ausschließlich Singleplayer und fesselt euch laut den Entwickler*innen ca. 6-8 Stunden an den Bildschirm. Der Titel ist ein heißer Anwärter auf den Halloween-Hit 2022.

Second Extinction

Erscheinungsdatum: 20. Oktober

20. Oktober Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Richtig abgedreht wird es dann eine Woche später, wenn Second Extinction Release auf dem PC und den Xbox-Konsolen feiert. Im Team aus bis zu drei Spieler*innen kämpfen wir hier gegen massenhaft auftretende mutierte Dinosaurier. Als würde es nicht reichen, dass die Urzeit-Viecher wieder auf der Erde wandeln, haben manche Exemplare jetzt auch noch Elementar-Fähigkeiten. Unsere Aufgabe ist es, die kaltblütigen Gäste aus der Ego-Perspektive zurück in die ewigen Jagdgründe zu schicken.

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2

Erscheinungsdatum: 28. Oktober & 16. November

28. Oktober & 16. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Der vermeintlich wichtigste Shooter-Release des Jahres folgt dann am 28. Oktober mit Infinity Wards Call of Duty: Modern Warfare 2. Wie im Vorgänger von 2019 wird wieder mit moderner Ausrüstung und auf aktuellen Schlachtfeldern gekämpft. Neben dem umfangreichen Multiplayer wird es auch wieder eine Kampagne für Einzelspieler geben. Am 16. November gibt es dann den Startschuss für Warzone 2. Der Battle-Royale-Shooter will den Stärken des Originals treu bleiben, liefert aber eine komplett neue Map, ein paar neue Systeme und moderne Ausrüstung.

Evil West

Erscheinungsdatum: 22. November

22. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nach Shadow Warrior 3, das im März erschien, hat Entwickler Flying Wild Hog 2022 noch ein zweites Eisen im Feuer. Evil West ist ein überdrehter und ziemlich brutaler 3rd-Person-Shooter, der im Wilden Westen angesiedelt ist. Dieser wird von Vampiren und Dämonen überrannt und es gilt, alleine oder zu zweit im Koop mit traditionellen Schusswaffen wie Revolvern, im Nahkampf oder mit experimentellen Gadgets zurückzuschlagen.

The Callisto Protocol

Erscheinungsdatum: 2. Dezember

2. Dezember Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

The Callisto Protocol, das Anfang Dezember erscheint, ist so etwas wie der geistige Nachfolger der Dead Space-Reihe. Kein Wunder, immerhin leitet Serien-Erfinder Glen Schofield die Arbeiten am neuen Spiel. Darin verschlägt es uns in der fernen Zukunft auf den Jupiter-Mond Kallisto, wo ein Gefängnis von einer mysteriösen Seuche befallen ist, die die Insassen in mutierte Monster verwandelt. Aus der 3rd-Person-Perspektive ballern und gruseln wir uns durch die verlassenen Gänge und Hallen. Fiese Monster? Check. Brutale Schießereien? Check. Alleine und weit weg von zuhause? Check. Alles deutet darauf hin, dass Fans von Dead Space hier unbedingt zugreifen sollten.

High on Life

Erscheinungsdatum: 13.12.

13.12. Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Zum Jahresausklang erwartet uns dann mit High on Life noch ein ganz spezieller Vertreter des Genres. Mit Justin Roiland steckt einer der Macher und Synchronsprecher von Rick and Morty hinter diesem bunten Ego-Shooter und das merkt man dem Spiel jederzeit an. Auch hier sind die Waffen lebendig, ganz anders als in Scorn kauen sie uns aber nur sprichwörtlich ein Ohr ab. Die Schießprügel kommentieren eure Aktionen und sind zentral für die Story, die wohl ebenfalls ziemlich abgedreht ausfallen dürfte. High on Life landet direkt zum Start im Game Pass.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welchen Shooter freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Oder wartet ihr auf einen Titel, der erst 2023 erscheint? Schreibt es uns in die Kommentare!