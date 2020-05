CoD Warzone: Bunker lassen sich endlich öffnen & das steckt drin

Call of Duty: Warzone-Fans haben zum ersten Mal die Bunker öffnen können, die es auf der Map gibt. Darin lockt jede Menge hochklassiger Loot, aber es gibt dort auch noch mehr zu entdecken. Viele Spieler vermuten hinter den Geheimnissen Hinweise auf ein neues Black Ops-Spiel oder Zombies-Easter Eggs.

Die Bunker in CoD Warzone öffnen endlich ihre Pforten

Dank des neuen Patchs: Update-Version 1.21 für Warzone und Modern Warfare ist seit gestern morgen online. Die neuen Daten bringen aber nicht nur neue Modi, Waffen, Skins und mehr, sondern offenbar auch einige neue Geheimnisse, die in den Patch Notes verschwiegen wurden.

Wie lassen sich die Bunker öffnen?

Nur mit Schlüsselkarte: Um die Bunker öffnen zu können, benötigt ihr eine CoD Warzone-Schlüsselkarte. Die Keycards befinden sich schon länger auf der Map beziehungsweise im Loot. Bis gestern konnten wir damit allerdings noch gar nichts anfangen. Das hat sich jetzt geändert.

Mehrere Warzone-Spieler haben es geschafft, die Tore der Bunker zu öffnen. Einer davon hat sich besonders lange bitten lassen, aber mittlerweile konnte auch Bunker Nummer 11 aufgemacht werden. Der unterscheidet sich von den anderen, aber der Reihe nach.

Das steckt in den Bunkern: Vor allem Loot. Die ersten Bunker-Öffnungen enthüllen einige Gänge und Treppen, die in einen größeren Raum voller Kisten führen. Gleich mehere rötliche und viele blaue Kisten locken mit haufenweise hochklassigem Loot.

Noch eine Tür? In den Bunkern gibt es aber nicht nur fette Beute, sondern auch noch mehr Geheimnisse. In Form einer Tür. Die zweite Tür konnte bisher noch nicht geöffnet werden, zumindest im Augenblick des Schreibens von diesem Artikel. Es bleibt also spannend.

Was ist in Bunker 11? Der Bunker hält eine ganz besondere Überraschung bereit: Darin sind die Warzone-Spieler gleich auf mehrere unterschiedliche (Kontroll-?)Räume gestoßen, in denen Bildschirme flimmern. In einem liegt sogar ein atomarer Sprengkopf.

Bunker 11 has been opened. Something SPICY is happening in #Warzone and it all has to do with what lies inside this bunker ? pic.twitter.com/5xMzpCqTtX — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) May 19, 2020

Der zugehörige, besonders vertrauenerweckende rote Knopf existiert natürlich ebenfalls, aber anscheinend fehlt dem Sprengkopf noch der Kern (zumindest laut Datamining via Eurogamer). Zusätzlich gibt es in Bunker Nr. 11 auch noch einen neuen SMG-Bauplan. Der MP7-Blueprint scheint exklusiv nur in diesem Bunker zu ergattern zu sein.

FULL VIDEO OF HOW WE DID IT HERE:https://t.co/VrYFAXooOk pic.twitter.com/JtJkWrELjL — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) May 19, 2020

Fans vermuten Teaser: Da es in den Tiefen des Spielcodes auch noch Hinweise auf ein Flugzeug aus dem kalten Krieg zu entdecken gab, tippen viele Fans darauf, dass es sich hierbei um eine Art Black Ops-Teaser handeln könnte. Immerhin soll das nächste Call of Duty 2020 angeblich ein neuer Black Ops-Teil namens CoD Black Ops: Cold War sein:

Wieder andere glauben eher daran, dass es sich hierbei um eine Art Easter-Egg-Schnitzeljagd handelt, die etwas mit den Zombies-Modi der vergangenen und zukünftigen Call of Duty-Teile zu tun haben könnte. Genaueres lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Wart ihr schon in den Bunkern? Was steckt eurer Meinung nach dahinter?