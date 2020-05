CoD Warzone: Bunker könnten sich bald öffnen & neue Map geleakt

Call of Duty: Warzone-Spieler und Spielerinnen rätseln seit geraumer Zeit, was es mit den Bunkern in der Spielwelt auf sich hat. Mit dem letzten Update kamen sogar noch mysteriöse Schlüsselkarten dazu. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde beides bald zum Einsatz kommen: Dataminer haben Hinweise auf ein großes Event sowie die Öffnung der Bunker und eine komplett neue Map gefunden.

Was für Bunker? Auf der ganzen Verdansk-Map des Battle Royale-Ablegers CoD: Warzone befinden sich einige Bunker verteilt. Bisher ließen die sich nicht öffnen. Selbstverständlich regt das die Fantasie der Fans an, vor allem jetzt, wo seit dem Update auch noch rätselhafte Schlüsselkarten auftauchen.

Öffnen sich die Bunker? Das neue Update auf Patch-Version 1.20 hat nicht nur die Möglichkeit gebracht, mehr Panzerplatten zu tragen. In den Tiefen des Spielcodes konnten Dataminer auch einige spannende Hinweise darauf finden, was uns vielleicht noch bevorsteht (wie dieser riesige, pinke Anime-LKW).

Zum Beispiel sind die Animationen zur Öffnung der Bunker-Tore offenbar schon längst im Spiel angelegt, wie dieses Video zeigen soll. Zusätzlich gibt es wohl auch noch andere eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Bunker tatsächlich öffnen lassen, mit Sound-Datein und allem drum und dran.

Spannend klingt auch, dass es wohl drei verschiedene Abstufungen der Keycards geben soll. Gleichzeitig hat auch noch jemand herausgefunden, dass es in den Bunkern überdurchschnittlich viel Loot geben könnte. Zumindest deutet darauf die Zahlenspielerei in diesem YouTube-Video von S0ur (ungefähr ab dem Zeitpunkt 2:18) hin.

Geht's nach Urzikstan? Verdansk wird womöglich schon bald zum Opfer eines Atomwaffen-Angriffs. Zumindest scheint das ein weiterer Datamining-Fund anzudeuten. Demnach könnte sogar schon Season 4 dafür sorgen, dass die bisherige Warzone-Map komplett verschwindet und es uns stattdessen nach Urzikstan verschlägt.

Fest steht noch nichts, aber offenbar wurde in den Dateien des Call of Duty: Warzone-Updates ein Video entdeckt, das die Bezeichnung "Season 4" trägt. Darin soll die Verdansk-Map zu sehen gewesen sein, auf der dann haufenweise rote Punkte aufgeploppt sind. Was allgemein als Nukes aka Atomwaffen-Angriff interpretiert wird.

Dann schwenke die Kamera nach links und zeige Urzikstan. Das fiktive Land kennen wir schon aus der Call of Duty: Modern Warfare-Singleplayer-Kampagne. Das Video scheint recht eindeutig darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um die neue Battle Royale-Map von Warzone handelt.

Aus Angst, mit Takedown-Notices, Klagen und Twitter-Sperrungen überzogen zu werden, wolle der Leaker das Video nicht posten. Gleichzeitig erklärt er, dass es doch einigermaßen überraschend komme, wenn Warzone die Verdanks-Map schon so früh komplett hinter sich lassen würde.

I would post the video, but this is one I’m afraid would lead to DMCAs/Twitter suspension.



There’s always been coding showing the possibility of multiple maps, but I honestly didn’t expect them to be leaving Verdansk anytime soon...



Especially considering stadium is closed