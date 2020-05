CoD: Warzone bekommt bald einen riesigen, pinken Anime-LKW

In dieser Woche gab es einen gigantischen 15 GB-Patch für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare, für letzteres gab es sogar zwei Updates gleichzeitig. Neben neuen Features wie der Möglichkeit, Waffen für Teammitglieder fallen zu lassen, haben sich aber auch ein paar seltsame Dinge in Warzone eingeschlichen.

CoD: Warzone - Dataminer finden Anime-Truck im Spiel

Wir haben schon über die seltsamen Schlüsselkarten berichtet, die Warzone-Spieler jetzt in den Matches finden können. Noch immer ist nicht so recht klar, was sich hinter diesem Geheimnis versteckt. Doch auch im Spielcode von Warzone verstecken sich ein paar Überraschungen, wie zum Beispiel dieser pinke Anime-LKW.

Anime Express: Dataminer haben den Skin in den Patch-Daten des Warzone-Updates gefunden. Der Anime-Truck ist Teil des unveröffentlichten Anime Express-Pakets, das für 1600 CP zu haben sein wird. Unter anderem wird es auch einen "Body Pillow"-Charm geben, den ihr an eure Waffen hängen könnt. Wann der Legendäre Skin im Spiel verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Auch wenn Call of Duty auf dem ersten Blick immer auf realistische Militär-Ästhetik setzt, ist so ein Anime-Truck gar nicht mal ungewöhnlich. Manchmal ist Call of Duty auch einfach ein bisschen bekloppt – und da ist Warzone keine Ausnahme.

Warzone-Fans lieben den Anime-Truck

Auf Reddit freuen sich die Warzone-Fans jedenfalls über den Skin und haben auch schon ein paar Ideen, wie der Truck noch besser werden könnte. User raahiv meint dazu:

"Petition dafür, die Hupe zu einem Anime-Stöhnen zu machen."

ToonKitsune hat ebenfalls einen Vorschlag:

"Wenn du einen Roadkill machst, sollte der Truck 'Sugoi!' schreien. (auf deutsch etwa 'Toll!' oder 'Gut gemacht!', Anm. d. Red.)"

Werdet ihr euch jetzt CP für den Anime-Truck zurücklegen?