CoD: Warzone - Eure Kritik wurde erhört, der Trio-Modus kommt zurück

Ein neuer Tag, ein neuer Modus für Call of Duty: Warzone - zumindest fühlt es sich aktuell so an. Nachdem am vergangenen Dienstag via Patch ein neuer Trio-Modus mit einem besonderen Twist den Weg in den Battle Royale-Modus fand, gab es seitens der Spieler reichlich Kritik. Nicht nur kam der Spezial-Modus, in dem ausschließlich Sniper und Schrotflinten erlaubt sind, wenig gut innerhalb der CoD-Community an, auch wünschten sich viele die echten Trios zurück. Dieser Wunsch geht schon bald in Erfüllung.

Entwickler reagieren umgehend auf Feedback

Entwickler Infinity Ward meldete sich jetzt via Twitter zu Wort und versprach eine baldige Rückkehr des bekannten Trio-Modus, der bereits zum Start von Warzone im Spiel war.

We hear you loud and clear! We'll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 16, 2020

"Wir haben euch laut und deutlich verstanden! Wir werden morgen Nacht ein Playlist-Update machen, das Battle Royale-Trios zurückbringt."

Wann kommt der Trio-Modus zurück? Zu deutscher Zeit sollte das Update am 17. April um 8:00 Uhr deutscher Zeit live gehen. Dann könnt ihr wie gewohnt zusammen mit zwei Freunden den BR-Modus von Warzone spielen und dürft wie gewohnt alle Waffen des Spiels nutzen.

Das hin und her mit dem Trio-Modus

Gleich Apex Legends konnten CoD: Warzone-Spieler zum Launch des Free2Play-Battle Royals Anfang März ausschließlich im Team mit zwei weiteren Spielern in den Battle Royale-Modus einsteigen.

Doch dann wurde es etwas wild: Zunächst musste der Trio-Modus seinen Platz für Vierer-Teams räumen, feierte aber recht schnell sein Comeback. Doch auch das währte nicht lange und so mussten die Trios Platz für den Special-Modus machen. Und jetzt kommt er erneut zurück.

Es bleibt abzuwarten, was mit Trios beim wohl bald kommenden Duo-Modus passiert. Schön wäre es natürlich, wenn alle Modi im Spiel bleiben.

