Call of Duty: Warzone bekommt bald wohl auch Duo-Modus

Call of Duty: Warzone verfügt offenbar schon bald auch über einen Duo-Modus. Das scheint aus Versehen bereits auf der offiziellen Webseite des Spiels angekündigt worden zu sein. Mittlerweile hat Activision den Hinweis aber schon wieder offline genommen. Allzu verwunderlich wirkt das aber nicht, die meisten Fans dürften sich über eine größere Auswahl freuen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Duos dann nicht die anderen Modi ersetzen, wie es jetzt bei Quads und Trios der Fall war.

Duos-Modus geleakt: Ihr könnt Warzone bald wohl schon in Zweier-Teams spielen. Bisher war das über die "Team nicht auffüllen"-Option zwar auch schon möglich, ihr bekamt es dann aber immer mit einer Übermacht zu tun. Der Duo-Modus wurde jetzt auf der offiziellen Seite angeteast, kurze Zeit später aber direkt wieder offline genommen.

Schon bald? Allem Anschein nach müsst ihr nicht mehr lange warten, bis ihr auch offiziell in Zweier-Teams gegen andere Duos antreten könnt. Das Teaser-Bild mit der Aufschrift Duos war nämlich bei den Ankündigungen zu den Dingen zu sehen, die noch innerhalb von Season 3 auf euch zukommen sollen.

BREAKING: Duos is coming to Call of Duty Warzone in Modern Warfare Season 3, according to the official website.



This has since been removed from the website.