CoD: Warzone - Hinweise auf große Cold War-Map aufgetaucht

Bei der neuen Map für Call of Duty: Warzone handelt es sich angeblich um eine Karte mit einer Größe von 8x8, was also für eine recht große Location spricht. Verdansk hat eine Größe von 9x9, wobei aktuell nur 6,5x7 verfügbar sind. Die neue Karte soll aus Fireteam-Maps des Shooters CoD Black Ops: Cold War bestehen.

Da kommt wohl was Großes: In der kommenden Woche soll eine große Fireteam-Map in CoD Black Ops: Cold War online gehen, die "Sanatorium" heißt. Ein See, den ihr in dieser Map besucht, findet sich dann in der Mitte der geleakten Warzone-Map wieder. Dies hat bereits zu Spekulationen geführt, dass Schwimmen und Wasserfahrzeuge eine große Rolle spielen könnten.

Darüber hinaus soll es in der Warzone-Map einen Zoo geben, der ebenfalls an eine Map aus Back Ops erinnert. Eine Wetterstation könnte an die Karte "Summit" angelehnt sein. Diese Wetterstation findet ihr in einem Gebiet genannt "Ski Slopes", welches wohl auf der Fireteam-Map "Alpine" basiert. Minen, ein Chemie-Labor in einem Sumpf und eine russische Radarstation wurden ebenfalls erwähnt.

Kommt die neue CoD: Warzone-Map schon zum Jubiläum im März?

Der März könnte spannend werden: Es gibt Hinweise, dass diese neue, große Map zum ersten Jubiläum von CoD: Warzone im März ins Spiel kommen könnte. Das Jubiläum wird Gerüchten zufolge am 10. März gefeiert. Das wäre also ein mögliches Datum für den Release eines umfangreichen Updates mit der genannten Map. Eine offizielle Ankündigung gab es bisher aber noch nicht. Ebenfalls wird darüber spekuliert, dass eine umfangreiche Überarbeitung von Verdansk anstehen könnte.

Da es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine offizielle Aussage zu einer neuen Map für CoD: Warzone gibt, sind die Informationen als Gerüchte zu behandeln.

Glaubt ihr, dass der Leak stimmt? Was würdet ihr euch von einer neuen Map erhoffen?