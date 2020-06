CoD Warzone: Season 4 könnte Zombies ins Spiel bringen

Zum Call of Duty-Franchise gehören seit World at War auch Zombies. Die treiben normalerweise im eigenen Zombies-Modus ihr Unwesen, waren aber zum Beispiel auch im Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 mit von der Partie. Nun gibt es einige Hinweise darauf, dass die Untoten demnächst auch in Warzone Ärger machen könnten. Womöglich werden sie sogar schon mit Season 4 eingeführt.

Das spricht für Zombies: Auf der Warzone-Map Verdansk und in den Daten des Spiels gibt es gleich einige Dinge, die auf Zombies hindeuten könnten. Viele Fans hatten bereits vermutet, dass sie aus den Bunkern kommen, sobald die aufgehen, aber das war bekanntermaßen nicht der Fall.

Aber da gibt es trotzdem immer noch genug Mysteriöses, das wirklich stark danach zu klingen scheint. Der wohl deutlichste Hinweis sind die Spaceland-Dokumente, die es auf der Map zu finden gibt. Bei Spaceland handelt es sich um den Zombies-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare, Infinity Wards letztem Call of Duty vor Modern Warfare.

Dann wären da noch die mysteriösen Heulgeräusche und das Kreischen, welches immer wieder von Spielern und Spielerinnen in der Nähe vom Damm und beim Gefängnis gehört wurde. Dazu soll es auch noch einen Sound-Effekt in Warzone geben, der wie das Ende einer Runde im Zombie-Modus klingt.

Angeblich treibt irgendwo in Warzone sogar eine Zombie-Ratte ihr Unwesen, das Gas und die Teddybären könnten ebenfalls Hinweise auf eine Ankunft der wandelnden Toten sein. Genau wie die Nummer 115 auf dem RCXD. Hier eine Übersicht von Modern Warzone:

