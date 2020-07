CoD Warzone: Season 5-Teaser deuten heiß erwartete Map-Änderung an

In Call of Duty: Warzone tut sich was: Nun haben schon zwei weitere Streamer ein mysteriöses Teaser-Video zugespielt bekommen. Die drehen sich offenbar um Veränderungen, die Season 5 auf der Battle Royale-Map Verdansk mit sich bringen könnte. Dieses Mal hören und sehen wir aber keine Züge, sondern allem Anschein nach das Innere des Stadions sowie eine große Explosion. Damit scheinen nach und nach die bisherigen Leaks bestätigt zu werden.

Streamer zeigt neuen Call of Duty Warzone-Teaser

Was bisher geschah: Erst vor Kurzem hat der Streamer @NickMercs ein Video gezeigt, das ihm wohl von offizieller Stelle zugeschickt wurde. Darin waren Hinweise auf ein mögliches Startdatum von Season 5 sowie auf Züge zu sehen:

Nächste Mini-Teaser veröffentlicht: Nun gibt es offenbar schon die nächsten kleinen Teaser-Videos, die die Entwickler an zwei weitere Streamer gesendet haben. Beide schließen ein Speichermedium an den PC an, auf dem sich ein Video befindet.

Auch diese Videos drehen sich offenbar um Call of Duty: Warzone und könnten mit dem Start der nächsten Season zu tun haben. Vor allem sieht es erneut so aus, als würden sich die bisherigen Leaks zu Season 5 bewahrheiten:

Hier seht ihr das kurze Video, das Tyler Polchow zugespielt wurde.

Hier ist das zweite Video, das Jack Frags bekommen hat:

Hier ist anscheinend einfach nur der Eingang eines Stadions oder etwas ähnliches zu sehen. Zusätzlich gibt es wieder ein Datum und eine Uhrzeit.

Stadion und Explosion? Das steckt im neuen Teaser-Video

Viel ist es nicht: Die neuen Teaser sind noch kürzer als die davor. Aber Call of Duty wäre nicht Call of Duity, wenn nicht jeder kleine Mini-Fitzel an Informationen von einer ganzen Horde Fans auseinander genommen werden würde.

Ist das das Stadion? Alles scheint darauf hinzudeuten, dass in diesen Videos das bisher verschlossene Stadion von innen zu sehen ist. Offenbar soll es sich bei dem Gezeigten um das Material von Überwachungskameras im Inneren des Stadions handeln.

(Nuklear-)Explosion? Dazu kommt eine offenbar ziemlich mächtige Explosion oder etwas ähnliches. Wir hören einen Knall und das war es dann auch schon. Was genau sich dahinter verbirgt, bleibt unklar. Eigentlich ist nicht einmal die Explosion zu sehen, sondern nur ein großer heller Lichtblitz.

Das scheint anzudeuten, dass die Leaks und Dataminer Recht behalten: Das Stadion in Verdansk könnte sich mit Beginn von Season 5 tatsächlich endlich öffnen. Auch die Vermutung dass die Map durch eine große Explosion (mit Hilfe der Sprengköpfe in Bunker 11?) verändert wird, könnte hier angeteast werden.

Das Datum bleibt dasselbe: Auch hier wird erneut der 5. August ins Spiel gebracht. Die Uhrzeit selbst ist leider wenig aussagekräftig, da wir nicht wissen, welche Zeitzone damit gemeint ist. Es bleibt also spannend und wir gehen schwer davon aus, dass da noch ein paar mehr solcher Videos auf uns zukommen.

Wie findet ihr die kleinen Videohäppchen? Glaubt ihr auch, dass sich die Leaks bestätigen, oder vermutet ihr etwas ganz anderes dahinter? Auf was hofft ihr mit Season 5?