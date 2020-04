CoD: Warzone & Modern Warfare - So geht ihr jetzt gegen Cheater vor

Es gibt immer wieder Situationen, in denen ihr euch fragt, wie euch der Gegner im Match besiegen konnte. Ging das mit rechten Dingen zu? An euch nagt das Gefühl, dass der Gegenspieler gecheatet haben könnte, es lässt sich aber einfach nicht beweisen. Dann kommt der Kerl ungeschoren davon.

In Call of Duty: Warzone und Modern Warfare könnt ihr jetzt effektiver gegen Schummler vorgehen.

Cheater identifizieren und melden: Das Entwicklerstudio Infinity Ward führte mit dem jüngsten Update einen eine neue Möglichkeit ein, wie ihr solche potenziellen Cheater melden könnt. Verfolgt ihr ein Match im Spectator-Mode und erkennt eindeutig, dass euer Gegner geschummelt hat, dann dürft ihr direkt eine Meldung erstellen.

Anti-cheat update:

Killcam & Spectate reporting functionality will go live this week in #Warzone and #ModernWarfare, adding another way for players to report suspected cheats. We have zero tolerance for cheaters.