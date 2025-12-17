Stardew Valley Update 1.7: Alle bekannten Infos zu Release und Inhalten des heiß ersehnten Patches

Alles, was es aktuell zu Stardew Valley 1.7 zu sagen gibt.

Während Stardew Valley-Dev Eric Barone aka Concerned Ape an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier arbeitet, hat er gleichzeitig Update 1.7 für die Bauernhof-Sim bestätigt. Wir fassen zusammen, was bekannt ist.

Update am 17. Dezember 2025: ConcernedApe hat bestätigt, dass es mit Update 1.7 eine neue Farm geben wird, auf der ihr euch austoben könnt. Wir haben die Infos entsprechend im Artikel ergänzt.

Es gibt noch keinen Release-Termin, aber ihr solltet euch auf eine lange Wartezeit einstellen. In einem Blogpost machte Barone deutlich, dass die Arbeit von ihm und seinem Team in einem ruhigen Tempo vorangeht.

Einen Zeitplan gibt es ganz bewusst nicht, weil die neuen Inhalte nicht unter Druck entstehen sollen. Womöglich erscheint Update 1.7 sogar nach Haunted Chocolatier, macht der Entwickler klar - und das ist wahrscheinlich noch mehrere Jahre entfernt.

Es gilt: Qualität geht vor! In diesem Jahr braucht ihr deshalb definitiv nicht mit einem Release rechnen. Vielleicht solltet ihr euch sogar eher auf 2027 einstellen. Wie viel der Arbeit womöglich schon vor der Ankündigung erledigt war, ist unbekannt. Grundsätzlich gilt laut Barone: "Alles davon kann sich zukünftig ändern".

Erscheint 1.7 auf allen Plattformen gleichzeitig?

Während Update 1.6 erst auf dem PC und dann ein halbes Jahr später für Konsolen erschien, könnte das für Update 1.7 anders laufen. Bestätigt ist es nicht, aber ein simultaner Release für alle Plattformen ist zumindest denkbar.

ConcernedApe hatte nach der Veröffentlichung für Switch, PS4 und Co. deutlich gemacht, dass er sehr unzufrieden mit dem Stress und der Organisation während der Entwicklung war. In einem Podcast sagt er dazu: "Ich möchte sichergehen, dass das nie wieder passiert" und bezeichnete die Zeit sogar als "neun Monate in der Hölle".

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es ein kostenloser Patch - wie immer. Barone hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er keine kostenpflichtigen DLCs oder Updates anbieten werde. Das soll übrigens auch für Haunted Chocolatier so bleiben, sobald es irgendwann erscheint.

Welche Inhalte stecken in SV 1.7?

Was die konkreten Features angeht, hat ConcernedApe bereits ein paar Hinweise gegeben. Auf jeden Fall erwartet uns eine neue Farm, die mit dem Patch hinzukommt. Außerdem spricht er in einem Tweet vom Dezember 2025 von "mehr Charakter- und Soziales Zeug".

Was die Charaktere angeht, lässt sich derzeit nur spekulieren, was genau gemeint sein könnte. Die Aussage ist leider sehr vage. Ausbauen lässt sich anhand der Quests und Dialoge aber theoretisch viel.

Dazu könnten etwa mehr Möglichkeiten für die Romanzen im Spiel gehören, damit sich diese noch realistischer anfühlen. Konkret genannt hat er etwa die Idee, eine Beziehung mit Robin oder Demetrius zu beginnen, was natürlich Folgen für die Ehe der beiden und die Dorfgemeinschaft hätte.

Ansonsten lässt sich nur spekulieren. Denkbar wären etwa neue Gebiete, vergleichbar mit der Ingwerinsel, neue Festivals und natürlich mehr Geheimnisse, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Die Liste an Möglichkeiten ist lang.

Was denkt ihr: Welche Features wünscht ihr euch für Stardew Valley Update 1.7?