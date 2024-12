Connichi: Ich war auf einer der größten Anime- und Manga-Conventions in Deutschland – aber für wen lohnt sich das?

Die Connichi 2025 startet den Ticket-Vorverkauf. (Bild: © Connichi)

Anime ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Jedes Jahr hauen die japanischen Animationsstudios einen Hit nach dem anderen raus und begeistern somit immer mehr Zuschauer*innen auf der ganzen Welt für das Medium.

Es ist nicht verwunderlich, dass es auch jede Menge entsprechende Messen gibt. Neben der großen DoKomi gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen rund um Anime. Eine davon ist die Connichi in Wiesbaden.

Als Genre-Fan habt ihr sicher schon mal von der Messe gehört. Die Anime- und Manga-Convention ist eine der bekanntesten und die größte ehrenamtlich organisierte hier in Deutschland. Von Figuren, Cosplays, Showacts, Künstler*innen und anderen interessanten Angeboten ist alles dabei.

Jetzt hat auch der Ticket-Vorverkauf für die Connichi 2025 angefangen und für die unter euch, die sich bereits dafür interessieren, stellt sich natürlich die Frage: Lohnt sich die Anfahrt auch für euch?

Was gibt es auf der Messe? Hier bekommt ihr einen Überblick über die Connichi

Die Connichi mag nicht so groß sein wie die Dokomi, aber sie bietet eine Vielzahl von Angeboten, die das Herz eines jeden Anime-Fans höher schlagen lassen.

Wir haben hier eine Übersicht für euch, damit ihr klar sehen könnt, was euch auf der Messe erwartet:

Aussteller und Händler , die euch Merch zu unterschiedlichen Animes und Mangas verkaufen. Dazu gehören auch Künstler*innen, die ihre eigenen Produkte anbieten.

, die euch Merch zu unterschiedlichen Animes und Mangas verkaufen. Dazu gehören auch Künstler*innen, die ihre eigenen Produkte anbieten. Die Matsuri : Eine kleine Veranstaltung im Rahmen der Connichi, bei der ihr die japanische Festival-Kultur hautnah miterleben könnt. In diesem Bereich könnt ihr japanisches Essen genießen und euer Geschick und Glück bei Festival-Spielen in der Fun-Area unter Beweis stellen.

: Eine kleine Veranstaltung im Rahmen der Connichi, bei der ihr die japanische Festival-Kultur hautnah miterleben könnt. In diesem Bereich könnt ihr japanisches Essen genießen und euer Geschick und Glück bei Festival-Spielen in der Fun-Area unter Beweis stellen. Die Zusammenarbeit mit Temari Kimono. Bei der Temari Kimono-Gruppe aus Augsburg und ihrem Stand auf der Messe können sich Besucher und Besucherinnen in Kimonos und Yukatas einkleiden lassen. Ihr werdet zuerst beraten und die Kleidungsstücke werden dann auf euch angepasst. Diese dürft ihr dann auf der Messe tragen.

Bei der Temari Kimono-Gruppe aus Augsburg und ihrem Stand auf der Messe können sich Besucher und Besucherinnen in Kimonos und Yukatas einkleiden lassen. Ihr werdet zuerst beraten und die Kleidungsstücke werden dann auf euch angepasst. Diese dürft ihr dann auf der Messe tragen. Vielseitiges Bühnenprogramm mit Showacts wie beispielsweise musikalische Auftritte von Cosplayer*innen, nachspielen von bestimmten Szenen aus Animes und Mangas oder sogar Tänze aus der Community…

wie beispielsweise musikalische Auftritte von Cosplayer*innen, nachspielen von bestimmten Szenen aus Animes und Mangas oder sogar Tänze aus der Community… Signierstunden mit Ehrengästen wie von Studio Madhouse, Shibuya Kaho und Yoko Taro .

wie von Studio Madhouse, Shibuya Kaho und Yoko Taro . Workshops und Vorträge in unterschiedlichen Bereichen rund um Anime, Manga und Japan, die dann in getrennten und dazugehörigen Räumen stattfinden.

in unterschiedlichen Bereichen rund um Anime, Manga und Japan, die dann in getrennten und dazugehörigen Räumen stattfinden. Wettbewerbe, wie beispielsweise das beste Cosplay, das beste selbstgeschnittene AMV oder sogar schlicht bei Videospielen, bei denen ihr Anime- und Manga-Preise absahnen könnte

Barrierefreiheit: Die Connichi bietet barrierefreie Zugänge, die ausgeschildert sind. Es gibt Platz für Rollstühle und Kinderwagen, sowohl in Workshops und Vorträgen als auch in den großen Bereichen des Matsuri, der Künstler-Allee und im Merchandising-Bereich. Sollte sich etwas in einem anderen Stockwerk befinden, gibt es auch Aufzüge.

Die Ehrengäste und die Workshops machen die Messe erst so richtig besonders

Was die Connichi für mich besonders interessant macht, sind die unglaublich vielfältigen Workshops und die hochkarätigen Ehrengäste vor Ort. Vor zwei Jahren war zum Beispiel Nier: Automata-Produzent und Regisseur Yoko Taro für eine Autogrammstunde da.

In diesem Jahr waren beispielsweise Keiichiro Saito, Yuichiro Fukushi und Ayuri Taguchi vom japanischen Animationsstudio Madhouse, dabei, die am beliebten Anime Frieren mitgearbeitet haben. Das sind aber natürlich nur einige Beispiele.

In den Workshops konnte ich allerlei Wissenswertes über Japan, Anime und Manga erfahren. Die Connichi bot dieses Jahr zum Beispiel Workshops an, in denen man lernen konnte, wie man die Model-Kits von Kotobukiya zusammenbaut oder wie man seinen Cosplay-Auftritt mit ein paar Tipps und Tricks auf der Bühne unvergesslich macht.

Neben den Workshops und Ehrengästen gibt es sogar noch eine weitere Besonderheit auf der Connichi: die Vorträge! In den Vorträgen ging es um alle möglichen Themen rund um Japan, Manga und Anime. Zum Beispiel konnte ich mir einen Platz bei den Vorträgen rund um das große Thema “Comics - Denkt denn keiner an die Kinder?” sichern.

Dabei ging es darum, woher eigentlich der schlechte Ruf von Manga und Comics kommt. Ein ganz anderer Vortrag beschäftigte sich mit Japanforschung und mit dem Leben in Japan.

Der Workshop “Leben und Arbeiten in Tokyo”, den ich besucht habe, war ein Vortrag zweier Freund*innen, die für einige Zeit nach Japan gezogen sind und dort gearbeitet haben. Mit ihrem Auftritt haben sie ihr wertvolles Wissen mit Gleichgesinnten geteilt, um anderen dabei zu helfen, leichter einen Fuß im Land der aufgehenden Sonne zu fassen.

1:44 Look Back-Trailer zum Amazon Prime-Anime zeigt herzzerreißende Freundschaft und Manga-Liebe

Autoplay

Für wen ist die Connichi letzten Endes geeignet und für wen eher nicht?

Generell ist auf der Connichi jede Menge geboten und gerade falls ihr gerne Hochkaräter*innen aus der Anime- und Manga-Szene treffen wollt, dürfte sich der Besuch für euch lohnen.

Erschwingliche Preise: Die Eintrittspreise liegen zwischen 79 und 99 Euro für ein 3-Tages-Ticket. Die Preise hängen vom Zeitpunkt des Ticketkaufs ab. Wenn ihr eure Tickets in der Early Bird Phase kauft, zahlt ihr weniger als den regulären Preis in der vierten Phase. Kinder bis einschließlich 9 Jahre kommen kostenlos zur Connichi, Menschen mit Behinderung erhalten 50% Ermäßigung. Weitere Informationen zu den Preisen der Connichi findet ihr auf der offiziellen Seite der Messe.

Allerdings müsst ihr bei den Signierstunden mit langen Wartezeiten rechnen und generell daran denken, euch rechtzeitig dafür anzumelden. Das ist jedoch bei der großen Beliebtheit der Gäste nichts Ungewöhnliches. Schließlich sind sie theoretisch Stars in ihrer Branche.

Zudem bietet die Connichi auch die Möglichkeit, ein Stück japanische Kultur zu erleben, für alle, die (gerade) nicht nach Japan reisen können. Dafür sorgen die Matsuri mit ihrer Festivalkultur und Leckerbissen.

Gerade für Anime-Neulinge können wir die Connichi aufgrund ihrer großen Vielfalt empfehlen und weil sie nicht ganz so erschlagend groß ist wie beispielsweise die DoKomi und es eine sehr schöne Einsteiger-Messe ist, die trotzdem einen guten Vorgeschmack gibt, was euch auf solchen Events erwartet.

Falls ihr euch aber eher für Aussteller und Händler interessiert und eine längere Anreise habt, solltet ihr noch mal abwägen, ob sich der Besuch für euch lohnt, da ihr viele der Stände auch auf anderen Messen finden könnt oder sogar online.

Werdet ihr euch nächstes Jahr ein Ticket für die Connichi sichern und wen würdet ihr gerne als Ehrengast dort sehen?