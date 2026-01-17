Control Resonant: Release, Plattformen, möglicher Preis und alle wichtigen Infos zum neuen Remedy-Spiel

Wie schnell die Zeit vergeht: Remedys Mystery-Shooter Control hat auch schon über sechs Jahre auf dem Buckel. Mittlerweile hat das finnische Studio aber endlich die Fortsetzung enthüllt und die heißt nicht Control 2, sondern Control: Resonant. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Sequel wissen müsst.
- Release, Plattformen und möglicher Preis
- Gameplay: Diese große Neuerung gibt es beim Control-Nachfolger
- Story und Welt: Das wissen wir über die Handlung und den Aufbau des Sequels
Control Resonant-Release, Plattformen und möglicher Preis
Wann und auf welchen Plattformen erscheint Control: Resonant? Noch im Jahr 2026. Einen konkreten Termin gibt es zwar noch nicht, aber mit dem ersten Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt, wurde immerhin schon das Jahr genannt.
Die Plattformen kennen wir auch schon. Control: Resonant kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Angekündigt wurde das Spiel während der Game Awards:
Bisher ist in den digitalen Stores noch kein Preis gelistet, beziehungsweise sind keine Editionen für das Spiel bekannt. Wir gehen aber aufgrund der Preise der Vorgängerspiele von rund 60 bis 70 Euro aus. Das erste Control kostete damals zu Release 60 Euro auf Konsolen und im Epic Game Store.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.