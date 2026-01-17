Control Resonant: Release, Plattformen, möglicher Preis und alle wichtigen Infos zum neuen Remedy-Spiel

Alle Infos zum Control-Nachfolger.

Wie schnell die Zeit vergeht: Remedys Mystery-Shooter Control hat auch schon über sechs Jahre auf dem Buckel. Mittlerweile hat das finnische Studio aber endlich die Fortsetzung enthüllt und die heißt nicht Control 2, sondern Control: Resonant. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Sequel wissen müsst.

3:09 Control Resonant: Remedy stellt Nachfolger vor, der schon 2026 erscheinen soll

Control Resonant-Release, Plattformen und möglicher Preis

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Control: Resonant? Noch im Jahr 2026. Einen konkreten Termin gibt es zwar noch nicht, aber mit dem ersten Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt, wurde immerhin schon das Jahr genannt.

Die Plattformen kennen wir auch schon. Control: Resonant kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Angekündigt wurde das Spiel während der Game Awards:

Bisher ist in den digitalen Stores noch kein Preis gelistet, beziehungsweise sind keine Editionen für das Spiel bekannt. Wir gehen aber aufgrund der Preise der Vorgängerspiele von rund 60 bis 70 Euro aus. Das erste Control kostete damals zu Release 60 Euro auf Konsolen und im Epic Game Store.