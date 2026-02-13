Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert

Control: Resonant hat bei der State of Play zum ersten Mal Gameplay gezeigt und eine außergewöhnliche Mechanik enthüllt. Als die neue Spielfigur Dylan Faden könnt ihr nämlich gewissermaßen die ganze Welt drehen. Es gibt sogenannte Gravitationsanomalien, bei denen Häuser und ganze Straßenzüge um 90 Grad gekippt sind und die Dächer dann seitlich in das Level ragen. Mit einer eurer Fähigkeiten könnt ihr dann auf ein solches Haus springen und die Gravitation quasi in dessen Richtung drehen. So verschafft ihr euch einen Vorteil, wenn die Gegner plötzlich unter euch sind und ihr etwa den Schwachpunkt eines Bosses anvisieren könnt.

Control: Resonant erscheint 2026 für den PS5, Xbox Series X/S und PC.