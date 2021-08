Helden zeichnen sich nicht durch Größe aus, sondern durch Taten. Einige von ihnen sind gar richtig klein geraten. Und um genau diese geht es in dieser Liste. Denn im Xbox Game Pass versteckt sich so manch Charakter, den ihr aufgrund des kleinen Körperbaus möglicherweise übersehen könnt. Umso mehr Grund, sie hier ins Rampenlicht zu rücken!

1. Celeste

Genre: Jump&Run | Release: 25. Januar 2018 | Entwickler: Extremely Ok Games

Worum geht es? In Celeste müsst ihr den titelgebenden Berg erklimmen, was sich alles andere als einfach gestaltet, denn zahlreiche Fallen und Hindernisse wollen euch davon abhalten. Mit Sprüngen und einem Sprint in der Luft müsst ihr geschickt manövrieren, um weiterzukommen. Das klingt einfacher als getan, denn der Schwierigkeitsgrad von Celeste ist knallhart.

Wer ist Madeline? Die Aufgabe bewältigt ihr in der Rolle von Madeline, die ihre Reise entgegen des Ratschlags einer alten Frau namens "Granny" antrat. Ihr Abenteuer wird jedoch nicht nur durch die tödlichen Fallen schwer, sondern auch weil sich ein dunkler Teil von Madeline abspaltet und ihr den Aufstieg weiter erschwert.

2. Children of Morta

Genre: Roguelike | Release: 15. Oktober 2019 | Entwickler: Dead Mage

Worum geht es? Children of Morta ist ein Hack&Slash-Spiel, das Roguelite-Elemente und Rollenspiel miteinander vereint. Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern gibt es hier keinen Permadeath und ihr könnt zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln, bevor ihr einen der zahlreichen Dungeons angeht.

Wer sind die Bergsons? In Children of Morta spielt ihr nicht nur einen Helden, sondern die siebenköpfige Bergson-Familie. Die sind die Wächter von Berg Morta und müssen eine Verderbnis aufhalten, die den einst friedlichen Berg in ein gefährliches Monster verwandelt. Jedes einzelne Mitglied der Bergsons zeichnet sich dabei durch einen einzigartigen Spielstil aus.

3. Dead Cells

Genre: Metroidvania | Release: 7. August 2018 | Entwickler: Motion Twin

Worum geht es? Dead Cells kombiniert Metroidvania mit Roguelite-Elementen. Ihr schlagt euch durch verschiedene zufällig generierte Biome und schaltet nicht nur neue Fähigkeiten frei, die euch bei zukünftigen Durchläufen neue Wege eröffnen, sondern auch zusätzliche Waffen, die die verschiedensten Spielstile ermöglichen.

Wer ist der Geköpfte? Der Name des Helden von Dead Cells kann ein wenig verwirren. Denn ihr spielt keinen kopflosen, sondern eine Schleimmasse, die die Kontrolle über den Körper eines geköpften übernimmt, indem sie einfach die Funktionen des ehemaligen Kopfes übernimmt. Makaber! Was genau hinter dem Helden steckt, findet ihr im Verlauf des Spiels heraus.

4. Drake Hollow

Genre: Survival | Release: 2. Oktober 2020 | Entwickler: The Molasses Flood

Worum geht es? Die Unbändigen haben Düsterwelt, die Heimat der Dragora, überrannt und wollen nun alles zerstören, was glücklich oder gut ist. Eure Aufgabe ist es, genau das zu verhindern. Dafür baut ihr Verteidigungsanlagen auf und zieht mit Tennisschlägern, Nagelpistolen und mehr in den Kampf.

Wer sind die Dragora? Zwar spielt ihr die Dragora in Drake Hollow nicht selbst, doch die kleinen Pflanzenwesen sind der eigentliche Star des Spiels. Denn um die müsst ihr euch kümmern. Sie werden hungrig oder haben Durst und brauchen genauso einen Platz zum Schlafen. Auch Unterhaltung ist wichtig. Denn langweilen sich die Pflänzchen zu sehr, können sie sterben.

5. Fe

Genre: Metroidvania | Release: 16. Februar 2018 | Entwickler: Zoink

Worum geht es? Fe ist ein Metroidvania, dessen Geschichte ganz allein durch die Entdeckungen erzählt wird, die du im Spielverlauf machst. Nebenbei erlernt ihr immer neue Fähigkeiten, mit denen ihr den Wald weiter erkunden kannst. So kannst du etwa Blume benutzen, um höher zu springen.

Wer ist Fe? Der titelgebende Held des Spiels ist eine fuchsartige Kreatur, die in einem magischen Wald lebt. Im Laufe des Spiels erlernt Fed zahlreiche Tierstimmen, um sich mit anderen Geschöpfen und Pflanzen anzufreunden und sie zu beeinflussen.

6. Genesis Noir

Genre: Adventure | Release: 26. März 2021 | Entwickler: Feral Cat Den

Worum geht es? Genesis Noir ist ein durchaus abgedrehtes Spiel, dass die metaphorische Narrative eines Detektivfilms nutzt, um eine metaphorische Geschichte rund um die Erschaffung und Zerstörung des Universums zu erzählen.

Wer ist No Man? Protagonist des Spiels ist ein Uhrenverkäufer. Der mag auf den ersten Blick nicht klein sein, im Kontrast mit den Verkörperungen von Masse und Energie scheint er jedoch durchaus unwichtig und klein. Nach dem Urknall muss er nun versuchen, die Schöpfung zu zerstören, um seine große Liebe zu retten.

7. Hollow Knight

Genre: Metroidvania | Release: 25. September 2018 | Entwickler: Team Cherry

Worum geht es? In Hollow Knight legt ihr euch mit feindlich gesinnten Käfern und anderen Kreaturen an. Die für Metroidvanias typischen neuen Fähigkeiten erhaltet ihr hier durch verschiedene auf Insekten basierenden Gegenstände wie etwa Mantisklauen oder einen Mottenmantel.

Wer ist der Ritter? Als Spieler verkörpert ihr einen insektenartigen Ritter, der die Untergrundwelt des fiktiven Königreichs Hallownest erkundet und sich mit einem für seine Körpergröße riesigen Nagel zur Wehr setzt. Hier kämpft er gegen die Infektion, die die einstigen Bewohner in den Wahnsinn getrieben hat.

8. Last Stop

Genre: Adventure | Release: 22. Juli 2021 | Entwickler: Variable State

Worum geht es? Last Stop ist ein Adventure, in dem ihr die Geschichten von insgesamt drei verschiedenen Protagonisten erlebt. Im Jahr 2020 haben John Smith, Donna Adeleke und Meena alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Doch ihre Geschichten laufen im letzten Kapitel zusammen.

Den Start machen die Kleinen: Last Stop beginnt im London der 1980er Jahre, nachdem die beiden Freunde Peter und Samantha den Helm eines Polizisten gestohlen und in den Untergrund geflüchtet sind. Hier treffen sie auf einen alten Mann, der eine Tür zu einem Portal öffnet. Doch nur Samantha durchquert es zusammen mit dem Fremden. Als Peter die Tür öffnet, ist der mysteriöse Durchgang verschwunden.

9. Ori

Genre: Metroidvania | Release: 11. März 2015 | Entwickler: Moon Studios

Worum geht es? Beide bisher erschienenen Ori-Spiele (Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps) zeichnen sich nicht nur durch ihr Metroidvania-Gameplay aus, sondern auch ihre Schwierigkeit. Denn gerade die Bosskämpfe können durchaus fordernd sein. Abseits von diesen müsst ihr zudem Rätsel lösen, Feinde bekämpfen und selbstverständlich zahlreiche neue Fähigkeiten freischalten.

Wer ist Ori? In den Titeln übernehmt ihr die Kontrolle des jungen Schutzgeistes Ori. Der wird von einer Kreatur namens Naru adoptiert, die ihn als ihr eigen Fleisch und Blut aufzieht. Jedoch stirbt sie nach einem katastrophalen Ereignis, das den Wald verkümmern lässt. Ori macht sich deswegen auf den Weg, den Wald wiederherzustellen und zu retten.

10. Rain on your Parade

Genre: Casual | Release: 15. April 2021 | Entwickler: Unbound Creations

Worum geht es? In Rain on your Parade ist der Name Programm. Denn ihr müsst anderen in über 40 Levels den Tag versauen. Dafür besucht ihr nicht nur Städte, sondern auch Bauernhöfe, Militärstützpunkte, Parkplätze und zahlreiche weitere Orte. Der Titel des Spiels ist dabei durchaus wörtlich zu verstehen.

Eine Regenwolke: Denn ihr übernehmt die Kontrolle über eine kleine Regenwolke, die immer mehr Fähigkeiten erlernt, um Chaos zu stiften. Während ihr es Anfangs nur regnen lasst, bekommt ihr später Zugriff auf Blitz und Donner, könnt Tornados entfesseln, oder gar Sprengstoff und Meteore herbeibeschwören.

11. Spiritfarer

Genre: Management | Release: 18. August 2020 | Entwickler: Thunder Lotus Games

Worum geht es? In Spiritfarer müsst ihr ein ganzes Boot managen und die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits schiffen. Dafür baut ihr euer Schiff aus, sammelt Ressourcen und unterhaltet euch mit den Gästen, die ihr auf den verschiedenen Inseln in der Spielwelt aufsammelt. Das könnt ihr nicht nur alleine tun, sondern auch im Koop zu zweit.

Charons Nachfolger Stella: Stella übernimmt die Aufgaben des aus der Mythologie bekannten Charon und muss die letzten Wünsche der Verstorbenen erfüllen, eh sie diese zur Everdoor, einem Portal ins Jenseits führt. Von ihrem Vorgänger erhält sie für diese Aufgabe das magische Everlight. Im Laufe ihrer Reise erfährt sie zudem nicht nur etwas über ihre Kunden, sondern auch über sich selbst.

12. Undertale

Genre: Rollenspiel | Release: 15. September 2015 | Entwickler: Toby Fox

Worum geht es? Im Kern ist Undertale ein Rollenspiel, mischt das bekannte Gameplay jedoch ein wenig auf. Etwa könnt ihr die Kämpfe beenden, ohne euer Gegenüber zu erledigen. Dafür müsst ihr im Verlauf der Konfrontationen stets die richtigen Aktionen ausführen und ihre HP senken, ohne sie auf Null zu bringen.

Ein Kind als Held: All das macht ihr in Form eines Kindes, dass durch eine magische Barriere in die Welt der Monster gefallen ist, die nach einem Krieg mit den Menschen verbannt wurden. Hier trefft ihr zunächst auf die freundliche Toriel, die euch erklärt, wie ihr in der neuen Umgebung zurechtkommt. Euer großes Ziel ist es, den Weg zurück in eure eigene Welt zu finden.

13. The Wild at Heart

Genre: Adventure | Release: 20. Mai 2021 | Entwickler: Moonlight Kids

Worum geht es? The Wild at Heart nimmt sich Pikmin zum Vorbild und lässt euch Elfen versammeln, die ihr kommandieren könnt. Mit der Hilfe der kleinen Wesen erledigt ihr Feinde, sammelt Beute und erschafft neue Wege in der Spielwelt. Zudem gibt es in der Spielwelt zahlreiche Rätsel, die ihr nur mithilfe der kleinen Gesellen erledigen könnt.

Zwei frühreife Kinder: Nicht nur die Elfen selbst sind klein, sondern auch die beiden Protagonisten Wake und Kirby, die von zuhause weggelaufen sind und deren Kontrolle ihr übernehmt. Durch diese Umstände verschlägt es die Kinder in die mythische Welt des Tiefenwaldes, wo sie den Einheimischen dabei helfen, einige Wächter zu finden, die vom Weg abgekommen sind.

