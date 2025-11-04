Ingenieur bastelt ein Jahr lang am coolsten Gaming-PC, den wir seit Langem gesehen haben und er ist komplett im Tisch verbaut

Hier erstrahlt der PC im Tisch in vollem Glanz (Bild: Reddit.com/user/nasa1092).

Warum einen PC auf den Tisch stellen, wenn man selbst Ingenieur ist und den PC einfach in den Tisch einbauen kann? Eben! Dieser Reddit-User hier hat ein Jahr lang am perfekten Setup getüftelt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. So einen Tisch hätten wir wirklich gerne auch bei uns stehen.

Dieser Gaming-PC im Tisch sieht schlicht umwerfend cool aus

Der Trend bei PC-Cases geht hin zu Glasseiten am Gehäuse oder auch gleich zu mehrseitiger Vollverglasung. Immerhin soll die teure Hardware möglichst schick in Szene gesetzt werden und ordentlich leuchten. Wer will, kann sogar kleine Bildschirme auf der Kühlung anbringen, um auf denen dann Battlefield zu zocken.

Aber da geht noch mehr: Schon vor zwei Jahren hat ein Ingenieur stolz sein Traumprojekt auf Reddit präsentiert. Es handelt sich dabei um einen PC, beziehungsweise sämtliche Komponenten eines PCs, die aber statt in ein herkömmliches Gehäuse einfach in einen Tisch eingebaut wurden. Die Tisch-Platte dient also als Case und die Hardware kann dank Glasoberfläche jederzeit beobachtet werden.

Selbstverständlich wird das Ganze mit jeder Menge RGB-Beleuchtung in Szene gesetzt und oben auf dem Tisch steht ein brachiales Setup aus drei Monitoren nebeneinander. Hier bleiben wirklich kaum Wünsche offen. Hier könnt ihr euch ein paar Bilder und auch den Entstehungsprozess ansehen:

Was steckt da für Hardware drin? Die Arbeit an diesem Mega-Rechner hat wohl schon Ende 2020 oder Anfang 2021 begonnen. Dementsprechend ist die Hardware aus heutiger Sicht nicht mehr die Allerneuste, aber immer noch beachtlich:

CPU: AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5900X Motherboard: ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero GPU: EVGA Geforce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming

EVGA Geforce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming RAM: 64 GB DDR G.Skill Trident Z Neo

64 GB DDR G.Skill Trident Z Neo Speicher: 2x M.2 NVMe SSD 2 TB Sabrent Rocket 4

2x M.2 NVMe SSD 2 TB Sabrent Rocket 4 Netzteil: 850 Watt Corsair RM850X

Der Bau war eine Herausforderung: Immerhin gibt es in einer Tischplatte keine herkömmliche Herangehensweise oder irgendeine Art von Airflow. Aber der Ingenieur kennt sich glücklicherweise mit so etwas aus, weil er in der Luftfahrt arbeitet. Er hat also einfach selbst ausgetüftelt, dass auf einer Seite Luft angesogen und auf der anderen Seite abgeleitet wird. Gekühlt wird aber vor allem mit einer Custom-Wasserkühlung.

Die Community reagiert extrem positiv: Insbesondere vom gelungenen Look und der investierten Arbeit zeigen sich viele Reddit-User begeistert. Dass der Bastler sich einen Großteil der benötigten Fähigkeiten während des Entstehungsprozesses auch noch selbst angeeignet hat, kann eigentlich gar nicht genug Wertschätzung bekommen.

