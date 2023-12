In Coral Island ist dieser Fisch so selten, weil ihr tausende davon in Animal Crossing geangelt habt

Theo kennt sich mit Fischen aus.

Es ist nicht zu leugnen: Coral Island hat sich einiges von anderen Farm- und Lebenssimulationen wie Stardew Valley oder Animal Crossing abgeschaut. Dabei bringt das Spiel aber genügend Eigenständigkeit mit, um nicht wie eine bloße Kopie zu wirken.

Mit einigen kleinen Easter Eggs wollen die Entwickler*innen uns aber höchstwahrscheinlich ganz bewusst an andere Franchises erinnern; so beispielsweise mit einer fischigen Animal Crossing-Anspielung.

Haben wir den Seebarsch in Animal Crossing fast ausgerottet?

Wer in Animal Crossing: New Horizons einen gewissen Ehrgeiz fürs Angeln entwickelt hat, hat früher oder später möglicheweise eine Abneigung gegen einen speziellen Fisch entwickelt; nämlich den Sea Bass (auf Deutsch: Seebarsch). Ein Reddit-Beitrag mit der Überschrift "Ich HASSE den Seebarsch" fasst die ganze Misere sehr gut zusammen:

Der Fan beschreibt darin, wie er einfach immer wieder auf einen richtig guten Fang hofft und wartet, nur um dann am Ende den tausendsten Sea Bass aus dem Wasser zu ziehen. Kurzum: Der Seebarsch ist absoluter Standard und alles andere als selten.

Das sieht in Coral Island ganz anders aus. Hier ist der (Giant) Sea Bass nämlich eine absolute Rarität. Das können wir bereits feststellen, wenn wir einen Blick auf die Opfergaben beim Seetempel werfen. Hier ist nämlich der Sea Bass unter den seltenen Items gelistet. Sollten wir etwa in Animal Crossing in unserem Angeleifer zu seiner Ausrottung beigetragen haben?

Hier seht ihr die Opfergabe für den Altar.

Schauen wir uns noch genauer an, wann und wo der Seesbarsch in Coral Island zu fangen ist, wird es noch drastischer. Wir können den Fisch nämlich hier nur an sieben Tagen im Herbst ergattern (via fandom.com).

Eine bewusste Anspielung auf Animal Crossing oder reiner Zufall? Wir gehen von Ersterem aus, gerade da sich in Coral Island noch mehr Easter Eggs verstecken. So gibt es beispielsweise auch einen "Concerned Monkey", der uns Items andrehen will. Falls der Name euch irgendwie entfernt bekannt vorkommt: Eric Barone, der Schöpfer von Stardew Valley ist auch bekannt unter dem Pseudonym "Concerned Ape".

So oder so: Wir musste auf jeden Fall schmunzeln, als wir gesehen haben, was wir mit unserer Fischerei angerichtet haben.

Was denkt ihr: Handelt es sich um ein bewusstes Easter Egg und habt ihr Ähnliches entdeckt?