Dieser neue Brettspiel-Hit ist gerade überall ausverkauft: Cozy Stickerville lässt euch mit 800 Stickern ein idyllisches Dorf zusammenkleben - ganz ohne Druck und kooperativ

Cozy Stickerville kommt bei Brettspiel-Fans gerade richtig gut an (Bild © Unexpected Games).

Brettspiele können nervenaufreibend sein, aber nicht alle verlangen nach schweißtreibender Punktejagd und der Frage, wer die besten Strategien auffahren kann. Cozy Stickerville ist genau das Gegenteil und setzt auf Kooperation, während mit bis zu sechs Personen eine beschauliche Landschaft baut und eine Geschichte erlebt, in der ihr nicht verlieren könnt.

So funktioniert Cozy Stickerville

Da passt es auch sehr gut, dass die Regeln wirklich übersichtlich und schnell erklärt sind. Das Spielbrett zeigt zu Beginn nur eine leere Landschaft mit grünen Wiesen. Im Laufe des Spiels klebt ihr allerdings Sticker auf, die für Gebäude, Läden, Tiere und mehr stehen. So wächst euer Dorf im Verlauf von zehn Jahren, wobei ein Jahr jeweils eine Runde mit ungefähr 30 bis 45 Minuten Spielzeit bedeutet.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer anschauen, der zwar kein analoges Gameplay zeigt, aber einen Eindruck der gemütlichen Stimmung vermittelt:

0:35 Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels

Autoplay

Begleitet werdet ihr dabei von einer kleinen Geschichte, die euch über ein mitgeliefertes Heft erzählt wird. Falls ihr im Videospiel-Bereich schon Erfahrungen mit Stardew Valley und Co. gesammelt habt, werdet ihr euch schnell Zuhause fühlen, denn in Cozy Stickerville erbt ihr ein Stück Land von eurer Familie und müsst euch fortan darum kümmern.

In jedem Spielzug zieht ihr eine Ereigniskarte. Auf denen sind verschiedene Aktivitäten (z.B. Angeln oder Holz sammeln) oder Begegnungen beschrieben. Oft müsst ihr euch zudem für das Aufkleben von Stickern entscheiden.

Wobei "entscheiden" hier das … entscheidende Wort ist, denn durch die Vorgaben der Ereigniskarten könnt ihr nicht einfach wild drauf los kleben. Stattdessen müsst ihr häufig zwischen zwei alternativen Gebäuden oder Aktionen wählen und dadurch entwickelt sich jedes Dorf mit der Zeit einzigartig weiter.

In der Box befinden sich 800 Sticker, die darauf warten von euch aufgeklebt zu werden (Bild © Unexpected Games).

Falsche Entscheidungen gibt es nicht, denn in Cozy Stickerville ist der Weg das Ziel. Allerdings kann es in späteren Runden durchaus Einfluss haben, ob ihr in Jahr 1 damals ein Rathaus gebaut oder stattdessen einen Bauernhof aufgeklebt habt – oder welche Personen sich in eurer Nachbarschaft ansiedeln.

Manche Gebäude bringen eine eigene Storyline mit sich, die sich auch mal über mehrere Runden erstrecken kann. Dabei erfahrt ihr beispielsweise mehr über die Beziehungen der Charaktere in eurer Nachbarschaft oder müsst sogar kleine Rätsel lösen, die wiederum neue Ereignisse triggern.

Habt ihr alle Aktionen eurer Ereigniskarte abgehandelt, eure Entscheidungen getroffen und den Fortlauf der Geschichte aus dem Story-Heft gelesen, ist auch schon die nächste Spielerin oder der nächste Spieler an der Reihe.

Verschiedene Ereigniskarten, Ressourcen und Würfel entscheiden ebenfalls über die Zukunft eures Dorfes (Bilder © Unexpected Games).

Cozy Stickerville erobert die Brettspiel-Community

In Deutschland ist Cozy Stickerville im Februar 2026 beim Verlag Asmodee erschienen. Dass sich das Spiel großer Beliebtheit erfreut, ist unter anderem dadurch spürbar, dass es aktuell so gut wie überall ausverkauft ist. Nachschub ist allerdings unterwegs und je nach Shop wird in den kommenden Monaten mit neuen Lieferungen gerechnet.

Auch abseits der Ladentheke zeigt sich die Beliebtheit, etwa beim sehr guten Score von 8,4 von 10 Punkten im User-Rating auf Boardgamegeek.com. Die Seite ist gewissermaßen das wichtigste Brettspiel-Equivalent für IMDB oder Letterboxd in der Filmwelt oder Metacritic im Videospielbereich.

Optimale Spielerzahl: Cozy Stickerville ist zwar offiziell zu sechst spielbar, die Community empfiehlt allerdings eher gemütliche Runden zu zweit oder zu dritt.

Begrenzte Wiederspielbarkeit, aber trotzdem eine Reise wert

Der starke Fokus auf Sticker macht das Erlebnis sehr flexibel, es kommt allerdings auch mit einem Nachteil: Wenn ihr das Spiel für circa 40 Euro kauft, bekommt ihr damit alle nötigen Materialien für zwei vollständige Kampagnen.

Eine Kampagne entspricht zehn Runden mit jeweils 30 bis 60 Minuten Spielzeit. Außerdem ist der Wiederspielwelt recht hoch, da ihr beim zweiten Durchgang eure Welt mit ganz anderen Entscheidungen vollkommen unterschiedlich gestalten könnt.

Ihr bekommt also durchaus viele Stunden Spielzeit mit der Box, aber sie ist begrenzt und ein Weiterverkauf ist nur bedingt möglich. Habt das also im Hinterkopf, bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft.

Falls euch das nicht stört, scheinen sich aber bisher die meisten Fans einig zu sein: Die Reise ins entspannte Stickertal ist es allemal wert.

Was denkt ihr: Spricht euch Cozy Stickerville als entspanntes Koop-Abenteuer an oder habt seht ihr euch lieber nach einer Alternative um?