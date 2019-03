Crackdown 2 - Ist jetzt auf der Xbox One abwärtskompatibel spielbar

Im Februar erschien Crackdown 3 für die Xbox One und auch wenn das Action-Spiel qualitativ keine Bäume ausreißt, dürfen insbesondere Fans der Vorgänger durchaus einen Blick riskieren.

Apropos Vorgänger: Für alle, die Crackdown 3 gespielt haben und dadurch auf den Geschmack des unkomplizierten Open World-Gameplays gekommen sind, hat Microsoft jetzt noch mehr parat.

Denn wie Microsofts Major Nelson auf Twitter bekannt gab, ist das ursprünglich für die Xbox 360 erschienene Crackdown 2 ab sofort abwärtskompatibel auf der Xbox One spielbar.

Crackdown 2 is coming to Xbox One Backward Compatibility today and will be available for free https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/axJmb2Swa3