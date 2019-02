Crackdown 3 - Test-Übersicht: Eine große Enttäuschung

Knapp fünf Jahre nach der ersten Ankündigung und etlichen Verschiebungen hat Microsoft nun Crackdown 3 für die Xbox One veröffentlicht. Allerdings hat sich das Warten nicht wirklich gelohnt, wie unter anderem unser Review zu Crackdown 3 zeigt.

Das haben wir zu meckern: Zwar sind die Mechaniken des Spiels solide und vor allem das Bewegen durch die Stadt New Providence macht Spaß, allerdings fehlt es Crackdown 3 an Gameplay-Varianz, die Schießereien und Action-Sequenzen fühlen sich nicht befriedigend an und auch der Multiplayer-Modus "Abrisszone" ist eine große Enttäuschung.

Was lange währt, ist letztendlich nicht gut

Crackdown 3 im GamePro-Test für Xbox One

Diese Meinung haben wir nicht exklusiv, auch die internationalen Reviews schlagen in die gleiche Kerbe.

Das sind die Wertungs-Schnitte: Bei Metacritic steht Crackdown 3 derzeit bei einem Schnitt von durchwachsenen 60, bei Open Critic kommt der Titel von Microsoft und Sumo Digital auf wenig mehr (62). Nachfolgend findet ihr einige internationale Test-Wertungen in der Übersicht.

So bewerten internationale Seiten Crackdown 3

Seite Wertung GamePro 65 EGM 7/10 Twinfinite 3.5/5 GamingBolt 7/10 Destructoid 6/10 IGN 5/10 Gamespot 5/10 Dualshockers 5/10 Giant Bomb 2/5 Metacritic* 60 OpenCritic* 62

*Abgerufen am 15. Februar um 13:55 Uhr

Crackdown 3 ist auf der Xbox One und dem PC erhältlich.

Crackdown 3 - Screenshots ansehen