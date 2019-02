Crackdown 3 hat eine bewegte Entwicklung hinter sich. Nach etlichen Verschiebungen und fünf Jahren Entwicklungszeit kommt der Xbox-Exklusivtitel nun jedoch am Freitag in den Handel.

Kurz vor Release hat Microsofts Senior Creative Director Joseph Staten auf Twitter bekannt gegeben, dass Käufer zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf ein eigentlich normales Multiplayer-Feature verzichten müssen.

Auf Twitter reagiert er auf die Frage, ob es möglich sei mit Freunden in der Gruppe zu spielen mit folgender Antwort: "Nicht am Erscheinungstag, nein. Bleibt dran für Updates für unsere Pläne nach dem Launch".

Not for day one, no. Stay tuned for updates on our plans post-launch.

Die Community zeigt sich sichtlich ernüchtert von dieser Nachricht. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Crackdown haben die Entwickler daraufhin versprochen, dass das Feature auf jeden Fall kommen wird.

Allerdings gibt es auch hier keine konkreten Angaben einem genauen Release-Datum. Es sei jedoch Teil eines "kommenden Hauptupdates".

Agents, we know you’re eager to play #WreckingZone with friends and we’ll be adding Xbox Live party functionality in an upcoming title update along with other post-launch content. Thank you for your patience and please stay tuned here for more info soon!