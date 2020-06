Crash Bandicoot 4 - Über 100 Level: Mehr als alle PS1-Spiele zusammen

Mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekamen Fans vor ein paar Jahren ein prall geschnürtes Retro-Paket, das gleich drei Remakes auf einmal enthielt. Mit Crash Bandicoot 4: It's About Time steht nun endlich ein neuer Hauptableger an und der wird offenbar sehr umfangreich - so umfangreich sogar, dass es im vierten Teil mehr Level gibt als in den drei PS1-Klassikern zusammen.

Crash Bandicoot 4 wird das bisher größte Crash-Abenteuer

Die Info basiert dabei nicht auf irgendeinem zwielichtigen Gerücht, sondern ist Teil einer GameStop-Mail, die der Retailer an Kunden wie Twitter-User BroskiBae verschickt. Die Aufmachung dahinter deutet an, dass es sich dabei um offizielles Marketing-Material handelt.

In der Mail heißt es, dass Crash Bandicoot 4 mehr als 100 Level bieten wird. Und das ist eine ziemliche Hausnummer, wenn wir den Umfang der N. Sane Trilogy gegenüberstellen. Dort kommen die Neuauflagen der ersten drei Spiele nämlich "nur" auf insgesamt 97 Level. Es sieht also ganz danach aus, als ob uns das bislang größte Crash Bandicoot-Spiel erwartet.

Großer Umfang: Der Umfang passt aber zu den großen Ambitionen, die Entwickler Toys for Bob an den Tag legt. Neben drei spielbaren Figuren (Crash, Coco, Neo Cortex) scheint nämlich auch die Spielwelt jede Menge zu bieten zu haben. Durch Risse in Raum und Zeit werden wir nämlich verschiedenste Dimensionen und Zeitebenen bereisen.

Neue Fähigkeiten: Dank neuer Masken, die uns einzigartige Fertigkeiten verleihen, wird zudem das Gameplay aufgefrischt. So kann Crash beispielsweise auf Knopfdruck die Zeit anhalten oder gar die Schwerkraft umdrehen und an der Decke laufen.

Multiplayer & Mikrotransaktionen?

Aktuell steht zudem die Möglichkeit im Raum, dass Crash Bandicoot 4 über einen Offline-Multiplayer für bis zu 4 Spieler verfügt. So heißt es zumindest auf der offiziellen Seite im PlayStation Store - ob damit ein Koop-Modus gemeint ist oder eine Art Battle Modus, ist unklar.

Ebenfalls über eine Store-Seite aufgetaucht, ist die Info zu möglichen Mikrotransaktionen. Im Microsoft Store wird nämlich der "in-app purchases"-Tag verwendet, der Kunden auf Ingame-Käufe hinweisen soll. Kosmetische Items wie Skins könnten im oben genannten Multiplayer womöglich eine Rolle spielen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One.