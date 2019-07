Crash Team Racing Nitro-Fueled - Dataminer finden 18 neue Charaktere im Spielcode

Mit dem ersten Grand Prix-Event, das vom 3. Juli bis zum 28. Juli stattfindet, gibt es in Crash Team Racing Nitro-Fueled neue Inhalte, die wir mit erfolgreichem Fahren freischalten können. Mit Tawna kommt eine neue Fahrerin hinzu und es gibt zahlreiche neue Skins, Lackierungen, Sticker und die neue Strecke Zwielichttour.

Crash Team Racing beweist es:

Das ist die goldene Ära der PS1-Remakes

Crash Team Racing Nitro-Fueled: Alle kommenden Fahrer geleakt?

Das dazugehörige Update zur ersten Grand Prix-Season hält aber noch weitere Infos bereit, wie Dataminer auf ResetEra jetzt bewiesen haben. Im Update 1.04 lassen sich nämlich die Namen von insgesamt 18 Charakteren finden, die in der Zukunft ins Spiel kommen könnten.

Folgende Fahrer stehen im Code:

Baby Coco

Baby Cortex

Baby Crash

Baby N.Tropy

Baby-T

Chick (Crash Tag Team Racing)

Emperor Velo (Crash Nitro Kart)

Gnasty Gnorc (Spyro)

Hunter (Spyro)

Nina Cortex (Crash Tag Team Racing)

Pasadena (Crash Tag Team Racing)

Rilla Roo (Crash Bash)

Ripto (Spyro)

Sorceress (Spyro)

Spyro

Stew (Crash Tag Team Racing)

Von Clutch (Crash Tag Team Racing)

Willie Wumpa Cheeks (Crash Tag Team Racing)

Nur weil diese Namen im Code auftauchen, heißt das aber noch lange nicht, dass die Charaktere auch spielbare Fahrer sind. Irgendwelche Auftritte werden sie aber wohl haben, sofern sie nicht noch gestrichen werden. Vereinzelte Figuren wie Spyro wurden allerdings schon im Vorfeld von den Entwicklern bestätigt.

Ein besonders interessanter Name, der auf der Liste auftaucht, ist der von Rilla Roo. Der Mix aus Gorilla und Känguru wurde nämlich im Mario Party-ähnlichen PS1-Spiel Crash Bash eingeführt. Man weiß ja nie, was Activision mit der Crash Bandicoot-Marke noch so alles vorhat.

Auf welchen Fahrer freut ihr euch besonders?