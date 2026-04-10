Ich liebe die Erkundung in Crimson Desert, aber aus einem Open World-Feature könnte das Spiel noch so viel mehr machen

Die Open World von Crimson Desert ist ein echter Kracher! Aber sie tagsüber zu erkunden, macht Samara wesentlich mehr Spaß.

Juhu, das Wochenende steht vor der Tür! Für mich die perfekte Gelegenheit, erneut in Pywel zu versinken, wo ich auf dem Weg zu jeder Quest fünfmal von Zufalls-Entdeckungen abgelenkt werde und daher für jede Kleinigkeit massenhaft Zeit einplanen muss.

Mit diesem viel beschworenen "Skyrim-Faktor" habe ich in Crimson Desert großen Spaß, dabei fällt mir aber gerade trotzdem immer stärker auf, bei welchem Open World-Feature es noch Luft nach oben gäbe. Bevor ich jedoch näher darauf eingehe, aber schon mal die Aufforderung an euch: Verratet mir unbedingt in den Kommentaren, welche Spiele und Themen euch aktuell beschäftigen!

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In diesem Open World-Feature stecken noch ungenutzte Möglichkeiten

Wenn ich in den abgelegensten Ecken von Hernand und der namensgebenden Crimson Desert unterwegs bin, seufze ich inzwischen jedes Mal, wenn die Nacht hereinbricht. Bei vielen Aufgaben fehlt mir in der Dunkelheit nämlich einfach die Übersicht.

Beispielsweise stoße ich regelmäßig auf großangelegte Rätsel, bei denen ich weitläufige Areale überblicken müsste. Nur mit meiner funzeligen Laterne wird das ungleich schwerer. Komme ich außerdem in neue Ecken mit großartigem Ausblick oder stimmungsvollen Szenerien, geht der Wow-Faktor, der mich tagsüber so oft begeistert, leicht verloren. Daneben habe ich auch noch Angst, kleinere Geheimnisse am Wegrand einfach zu übersehen.

Klar macht der Tag-Nacht-Wechsel die Open World trotzdem irgendwo glaubwürdiger und lebendiger, aber in Crimson Desert ist er eben nur optischer Natur. Die Nacht bringt keine coole spielerische Komponente mit, die ihre Nachteile ausgleicht.

Würden sich Nächte zum Beispiel gefährlich anfühlen, wie in der Dying Light-Reihe, in der ich dann mit richtig gefährlichen Monstern konfrontiert werde, fände ich das Element wesentlich spannender. Dann hätte die Dämmerung eher Gänsehaut-Faktor anstatt mich zu nerven.

Auch wenn ich regelmäßig auf coole optionale Quests stoßen würde, die sich nur bei Nacht absolvieren oder entdecken lassen, hätten die dunklen Stunden ihren Reiz. Bisher habe ich solche beim Erkunden der Open World noch gar nicht gefunden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr fündig geworden seid und Empfehlungen habt, was ich nicht verpassen sollte.

Das zockt der Rest der GamePro-Redaktion: Annika will ebenfalls sehen, ob sie mit Crimson Desert warm wird, nachdem sie bisher nur kurz reingespielt hat, aber auch das Spiel muss bei ihr auch mit Pokopia konkurrieren.

will ebenfalls sehen, ob sie mit Crimson Desert warm wird, nachdem sie bisher nur kurz reingespielt hat, aber auch das Spiel muss bei ihr auch mit Pokopia konkurrieren. Hannes braucht nach Requiem noch mehr Resi und spielt das [absolut großartige, Anm. d. Redaktion] RE4 Remake.

braucht nach Requiem noch mehr Resi und spielt das [absolut großartige, Anm. d. Redaktion] RE4 Remake. Rae nimmt das Hidden Object Fest auf Steam als Anlass zu noch mehr Wimmelbild-Eskalation.

nimmt das Hidden Object Fest auf Steam als Anlass zu noch mehr Wimmelbild-Eskalation. Kevin knöpft sich Super Meat Boy 3D vor, das Dennis für euch getestet hat.

knöpft sich Super Meat Boy 3D vor, das Dennis für euch getestet hat. Und Chris will endlich die Platin von Ghost of Yotei komplettieren. Super Meat Boy 3D im Test: Ein nahezu perfekter und knallharter Plattformer von Dennis Müller Crimson Desert bekommt Updates mit Schwierigkeitsgraden, neuen Haustieren, neuen Skills für Oongka und Damiane und mehr Endgame-Inhalten von Samara Summer

Ich bin gespannt, ob Pearl Abyss an der Stelle womöglich auch noch neue Inhalte nachliefern wird. Immerhin wurden heute bereits wieder eine ganze Reihe an Feature-Updates angekündigt. Bis dahin mache ich mich aber bei Einbruch der Dunkelheit lieber weiterhin auf die Suche nach dem nächsten Bett, um bis zum Morgen zu pennen.

Damit wünschen wir euch schöne freie Tage und allen, die arbeiten müssen: gute Nerven! Ihr schafft das!