Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt

Warum sich mit dem normalen Glurak zufriedengeben, wenn es auch überdimensional riesig sein kann?

Maximilian Franke
11.04.2026 | 08:11 Uhr

Ja, dieses Shiny-Glurak ist wirklich so gigantisch, wie es hier aussieht (Bild © ReddituAcceptable-Station58). Ja, dieses Shiny-Glurak ist wirklich so gigantisch, wie es hier aussieht (Bild © Reddit/u/Acceptable-Station58).

Wir sind über einen Pokémon Pokopia-Build gestolpert, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Ein fleißiger Fan hat die Sandbox-Möglichkeiten des Cozy-Games genutzt, um ein wirklich riesiges Glurak aus dem Vulkan in Kargbergia zu schnitzen. Das sieht nicht nur fantastisch aus, es spuckt sogar noch Feuer in den Berg hinein!

Ein Traum für Glurak-Fans

Umgesetzt wurde das Kunstwerk von User Acceptable-Station58, der die Schöpfung stolz auf Reddit präsentiert. Das Projekt ist so groß, dass selbst eine Luftaufnahme mit Magnetilo nicht den gesamten Umfang auf ein Foto bekommt.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Neben der schieren Größe gibt es noch mehr coole Details. Das Shiny-Glurak steht beispielsweise nicht einfach nur gerade in der Gegend herum, sondern hat sich nach vorne gebeugt, um einen Strahl aus Lava nach unten zu speien.

Damit füttert es sozusagen den Vulkan, der wie ein Becken direkt vor seinen Füßen steht und auf diese Weise mit flüssigem Feuer gefüttert wird – sehr cool!

Hier könnt ihr euch mehrere Fotos der Kreation anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Außerdem finden sich am Kopf des Gluraks einige Blöcke, die den Anschein von glühenden Hörnern erwecken, was ebenfalls einfach nur beeindruckend aussieht. Die ausgestreckten Flügel runden den Riesen-Build ab.

Viele Stunden Arbeit, aber es hat sich gelohnt

Wie aufwendig der Bau des Kolosses war, dokumentiert Acceptable-Station58 in einem separaten Post. Hier wurden auch Screenshots während des Baus dokumentiert und ihr könnt euch anschauen, wie Shiny-Glurak langsam aber sicher vervollständigt wurde.

Um die Form des Pokémon perfekt zu treffen, hat Acceptable-Station58 eigenen Aussagen zufolge auch zusätzliche 3D-Programme wie Blender benutzt. Außerdem gab es auch Vorerfahrung aus großen Projekten in Minecraft, was sich hier als absolut nützlich erwiesen hat.

Während das Zusammenkratzen der nötigen Ressourcen und die Planung “einige Tage” in Anspruch nahm, dauerte der eigentliche Bauprozess laut des Schöpfers ungefähr zwölf Stunden.

Mehr krasse Bauwerke:
Pokémon Pokopia-Spieler baut das Dorf der Orni aus Zelda BotW nach und wird dafür von gleich zwei Communities gefeiert
von David Molke
Pokémon Pokopia-Spieler baut das Dorf der Orni aus Zelda BotW nach und wird dafür von gleich zwei Communities gefeiert
Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet
von Linda Sprenger
Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet
Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen
von Maximilian Franke
Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen

Allerdings ist das Projekt noch nicht fertig, den im Inneren ist noch eine ganze Stadt im Stil der Goronen aus The Legend of Zelda geplant. Außerdem seien noch nicht alle Details perfekt, heißt es vom selbstkritischen User.

Unabhängig davon, wann wir die wirklich finale Version des Shiny-Gluraks zu Gesicht bekommen, ist allein der Stand auf den oben verlinkten Screenshots mehr als beeindruckend und ein weiterer Beweis dafür, wie viele kreative Möglichkeiten Pokopia bieten kann – wenn man denn die nötige Zeit investieren möchte.

Was denkt ihr: Hätte ihr gerne so einen Shiny-Glurak-Vulkan bei euch im Garten stehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt

vor 2 Tagen

Pokémon Pokopia - Update 1.0.3 ist jetzt live und merzt etliche Fehler aus: Hier sind die Patch Notes

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia: Wenn ihr den Pokédex vervollständigt, warten versteckte Belohnungen auf euch - Das sind sie

vor 4 Tagen

Pokopia bringt das Gameboy Link-Kabel zurück und das nostalgische 90er-Feature hilft euch sogar beim Pokémon anlocken
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt

vor 2 Stunden

Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt
Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten   1  

vor 2 Stunden

Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten
Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff

vor 3 Stunden

Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff
PS Plus April 2026 - Die neuen Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor 4 Stunden

PS Plus April 2026 - Die neuen Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
mehr anzeigen