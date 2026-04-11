Pokémon Pokopia-Spieler baut aus dem Vulkan ein gigantisches Shiny-Glurak, das Lava spuckt

Ja, dieses Shiny-Glurak ist wirklich so gigantisch, wie es hier aussieht (Bild © Reddit/u/Acceptable-Station58).

Wir sind über einen Pokémon Pokopia-Build gestolpert, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Ein fleißiger Fan hat die Sandbox-Möglichkeiten des Cozy-Games genutzt, um ein wirklich riesiges Glurak aus dem Vulkan in Kargbergia zu schnitzen. Das sieht nicht nur fantastisch aus, es spuckt sogar noch Feuer in den Berg hinein!

Ein Traum für Glurak-Fans

Umgesetzt wurde das Kunstwerk von User Acceptable-Station58, der die Schöpfung stolz auf Reddit präsentiert. Das Projekt ist so groß, dass selbst eine Luftaufnahme mit Magnetilo nicht den gesamten Umfang auf ein Foto bekommt.

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Autoplay

Neben der schieren Größe gibt es noch mehr coole Details. Das Shiny-Glurak steht beispielsweise nicht einfach nur gerade in der Gegend herum, sondern hat sich nach vorne gebeugt, um einen Strahl aus Lava nach unten zu speien.

Damit füttert es sozusagen den Vulkan, der wie ein Becken direkt vor seinen Füßen steht und auf diese Weise mit flüssigem Feuer gefüttert wird – sehr cool!

Hier könnt ihr euch mehrere Fotos der Kreation anschauen:

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Außerdem finden sich am Kopf des Gluraks einige Blöcke, die den Anschein von glühenden Hörnern erwecken, was ebenfalls einfach nur beeindruckend aussieht. Die ausgestreckten Flügel runden den Riesen-Build ab.

Viele Stunden Arbeit, aber es hat sich gelohnt

Wie aufwendig der Bau des Kolosses war, dokumentiert Acceptable-Station58 in einem separaten Post. Hier wurden auch Screenshots während des Baus dokumentiert und ihr könnt euch anschauen, wie Shiny-Glurak langsam aber sicher vervollständigt wurde.

Um die Form des Pokémon perfekt zu treffen, hat Acceptable-Station58 eigenen Aussagen zufolge auch zusätzliche 3D-Programme wie Blender benutzt. Außerdem gab es auch Vorerfahrung aus großen Projekten in Minecraft, was sich hier als absolut nützlich erwiesen hat.

Während das Zusammenkratzen der nötigen Ressourcen und die Planung “einige Tage” in Anspruch nahm, dauerte der eigentliche Bauprozess laut des Schöpfers ungefähr zwölf Stunden.

Allerdings ist das Projekt noch nicht fertig, den im Inneren ist noch eine ganze Stadt im Stil der Goronen aus The Legend of Zelda geplant. Außerdem seien noch nicht alle Details perfekt, heißt es vom selbstkritischen User.

Unabhängig davon, wann wir die wirklich finale Version des Shiny-Gluraks zu Gesicht bekommen, ist allein der Stand auf den oben verlinkten Screenshots mehr als beeindruckend und ein weiterer Beweis dafür, wie viele kreative Möglichkeiten Pokopia bieten kann – wenn man denn die nötige Zeit investieren möchte.

Was denkt ihr: Hätte ihr gerne so einen Shiny-Glurak-Vulkan bei euch im Garten stehen?