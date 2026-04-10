Diabolischer Crimson Desert-Spieler testet in einem fiesen Experiment, wie weit die Gier der klauwütigen NPCs wirklich geht - und lockt sie ins Verderben

Da muss selbst Kliff herzhaft lachen (Das Lachen wurde mit Google Gemini hinzugefügt).

Habt ihr schon mitbekommen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Spielwelt von Crimson Desert ganz schöne Klauschweine sind? Das mussten mein Hund und ich tatsächlich schon mehrfach feststellen. Ein Video zeigt jetzt, wie weit die NPCs dabei gehen.

Die Gier kommt vor dem Fall

Wenn ich mit Kliff durch Pywel streife, bin ich stets gut gelaunt, freundlich und hilfsbereit. Meine Bulldogge ist dabei immer an meiner Seite, um mich zu unterstützen und etwa die blutige Ausrüstung meiner besiegten Feinde zu apportieren.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Zwischendrin bekommt er als Dankeschön auch immer mal eine leckere Mahlzeit vorgesetzt, die er dann in einem Haps verschlingt – wenn ihm nicht gerade ein gieriger NPC in die Quere kommt. Die schnappen sich nämlich super gerne alles, was nicht Niet- und Nagelfest ist.

Das beweist auch das folgende Video, in dem ein Spieler zeigt, dass sich die Fieslinge im Zweifel sogar in Gefahr begeben, um sich etwas unter den Nagel zu reißen. Alles, was er für das Experiment braucht: ein Stück Fleisch, einen Baumstamm und einen Abgrund.

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Gelohnt hat es sich für den hungrigen Gesellen auf jeden Fall nicht, noch bevor er das gebratene Fleisch erreichen kann, macht er die Bekanntschaft mit einer unsichtbaren Karma-Bananenschale. Aber immerhin: Hunger hat er jetzt wohl keinen mehr.

Es war auch kein Zufall, dass gerade ein besonders gieriger Zeitgenosse vorbei kam – in Pywel sind nämlich alle NPCs stets hungrig und selbst die Wachen können einer auf der Straße herumstehenden Mahlzeit nicht widerstehen. Das Essen muss wirklich ziemlich lecker sein.

Witzig ist übrigens auch, dass die NPCs immer wegrennen, wenn sie sie etwas aufheben, das nicht ihnen gehört. Als meinem Hund zuletzt das wohlverdiente Essen gemopst wurde, rannte der Dieb – ein Zwerg – danach einfach querfeldein von mir davon.

So wie er sich bemühte, Strecke zwischen uns zu bringen, muss dieses Stück Fleisch wirklich die Beute seines Lebens gewesen sein. Ich hätte ihn wohl mit 10 Schritten eingeholt, aber der Anblick war einfach zu komisch, um einzuschreiten.

Habt ihr auch schon mal Schabernack mit den Leuten in Pywel getrieben? Schreibt es gerne in die Kommentare!