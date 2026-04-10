Crimson Desert bekommt Updates mit Schwierigkeitsgrade, neuen Haustieren, neuen Skills für Oongka und Damiane und mehr Endgame-Inhalten

Auf Kliff kommt noch einiges zu.

Seit Release schraubt Crimson Desert-Entwickler Pearl Abyss ordentlich am Spiel und geht dabei auf viele Kritikpunkte und Fanwünsche ein. Nun hat das Studio einen Ausblick auf künftige Updates geteilt. Der macht klar, dass es auch genauso weitergehen soll.

0:19 Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!

Autoplay

Künftige Patches in Crimson Desert: Das will Pearl Abyss nachliefern

Auf Steam äußert das Entwicklerstudio sich begeistert über alles, was Spielende bereits in der Open World entdeckt und erlebt haben und verrät, wie es mit Kliff und Co. weitergehen soll.

So sollen wir in Zukunft zwischen drei Schwierigkeitsgraden auswählen können. Sicher eine sinnvolle Änderung, nachdem sich einige über zu knackige Bosse beschwert hatten, die heftigen Nerfs dann aber wiederum anderen Personen zu weit gingen.

Oongka und Daminane werden außerdem neue Fähigkeiten erhalten, die Kraftfaust und der Macht des Axioms entsprechen. Ebenfalls eine wichtige Anpassung, damit die beiden endlich nützlicher werden, wie ich mir in diesem Artikel wünsche:

Viele Fans dürften sich außerdem freuen, dass sowohl neue Haustiere als auch Reittiere geplant sind. Schließlich haben die meisten von uns richtig viel Spaß dabei, Hunde und Katzen im Camp aufzunehmen und immer neue Mounts zu zähmen.

Eine große Überarbeitung soll zudem auch das Lager enthalten. Nachdem es anfangs komplett fehlte und inzwischen ergänzt wurde, sind nun spezialisierte Lagereinheiten geplant, beispielsweise für Lebensmittel und Klamotten. So kann in Zukunft mehr Ordnung herrschen.

Alle geplanten Änderungen im Überblick

Boss Revanche: Bosse können erneut herausgefordert werden

Bosse können erneut herausgefordert werden Erneute Blockaden: zurückkehrende Feinde, die Orte besetzen

zurückkehrende Feinde, die Orte besetzen Schwierigkeitsgrade : Leicht, Mittel, Schwer

: Leicht, Mittel, Schwer Neue Fähigkeiten für Damiane und Oongka : zum Ersetzen von Kliffs übernatürlichen Fähigkeiten

: zum Ersetzen von Kliffs übernatürlichen Fähigkeiten Neue Outfits : darunter auch solche, die bisher nur verkauft und nicht getragen werden konnten

: darunter auch solche, die bisher nur verkauft und nicht getragen werden konnten Rückenwaffen ausblenden

Neue Haustiere und Reittiere und neue Mount-Rüstungen

und neue Mount-Rüstungen Spezialisierte Lager beispielsweise für Lebensmittel und Klamotten

beispielsweise für Lebensmittel und Klamotten UI-Verbesserungen: Hier soll unter anderem auch das aktuell sehr fummlige Housing angepasst werden

Hier soll unter anderem auch das aktuell sehr fummlige Housing angepasst werden Verbesserungen bei der Steuerung : unter anderem Anpassungsmöglichkeiten für Gamepads, aber auch Verbesserungen für Maus und Tastatur

: unter anderem Anpassungsmöglichkeiten für Gamepads, aber auch Verbesserungen für Maus und Tastatur Verbesserung der Fernsicht

Neue Kampf-Features

Crimson Desert ist am 19. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen. Weil das Entwicklerstudio seither so viele Patches und kleine Fixes auf den Weg gebracht hat, haben wir sogar einen Live-Ticker für euch angelegt, um euch über alles einen Überblick zu geben.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Auf welches neue Feature freut ihr euch in dieser Liste am meisten? Und hat Pearl Abyss noch etwas Essenzielles vergessen?