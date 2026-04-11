PS Plus April 2026 - Die neuen Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games des April 2026-Aufgebots von Sony enthüllt.

Linda Sprenger
11.04.2026 | 06:00 Uhr

An diesem Tag werden die PS Plus Extra und Premium-Spiele des April 2026-Aufgebots bekanntgegeben. An diesem Tag werden die PS Plus Extra und Premium-Spiele des April 2026-Aufgebots bekanntgegeben.

Es ist mal wieder so weit: Die Enthüllung der neuen Bonus-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium steht an. Schon am kommenden Mittwoch dürfte Sony die Titel des April 2026-Lineups enthüllen. Wir haben wie gewohnt die genauen Daten und Uhrzeiten für euch.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat April 2026 enthüllt?

  • Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 15. April 2026.
  • Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr.
  • Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 21. April 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags.

Woher wir das wissen? Sony schaltet die neuen monatlichen Bonus-Spiele für Extra und Premium stets an jedem dritten Dienstag des Monats frei; diesmal wäre das eben der 21. April. Und am Mittwoch davor werden die Titel in der Regel enthüllt, was diesen Monat den 15. April 2026 ergibt.

Zwar gab es in der Vergangenheit bereits Ausnahmen – so enthüllte Sony die Februar 2026-Titel aufgrund der State of Play etwas später – jedoch gehen wir davon aus, dass das Unternehmen weiter an diesem Muster festhält.

Video starten 1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Diese PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele kamen im März 2026 dazu

Im letzten Monat haben sich folgende Titel hinzugesellt – darunter der Rollenspiel-Kracher Persona 5 Royal:

Seit 17. März mit PS Plus Extra- und Premium-Abo verfügbar:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Persona 5 Royal (+ Ulitmate Edition)
  • Madden NFL 26
  • Metal Eden
  • The Lord of the Rings: Return to Moria
  • Astroneer
  • Blasphemous 2

Seit 17. März mit PS Plus Premium-Abo verfügbar:

  • Tekken 5: Dark Resurrection
Xbox Game Pass im April 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
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Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Ihr kennt das Spiel, an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Welche Spiele wünscht ihr euch in diesem Monat bei PlayStation Plus Extra und Premium? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!

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