Ich hoffe, Pearl Abyss geht in einem Crimson Desert-DLC die klaren Schwächen des Spiels an

Samara hofft, die Figuren bekommen mit einem DLC mehr Tiefe.

Crimson Desert hat mich mit seiner gigantischen und vielseitigen Spielwelt völlig in seinen Bann gezogen, die Hauptstory hat mich dagegen ziemlich schnell verloren. Obwohl ich bei den Charakteren und Handlungssträngen Potenzial sehe, fehlt es mir überall an Tiefe.

Mit diesem Eindruck bin ich nicht alleine. Sowohl aus der Community als auch seitens der Fachpresse wurde vielfach angemerkt, dass die Geschichte nicht mit der großartigen Erkundung mithalten kann. Das ist auch Entwickler Pearl Abyss nicht entgangen. Der CEO hat sogar eingestanden, dass die Story bei der Entwicklung zugunsten von anderen Komponenten herunter priorisiert wurde.

Gleichzeitig hat das Studio mit zahlreichen Inhalts- und Komfort-Updates bereits bewiesen, dass es auf Spieler*innen hört. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass bei einer möglichen Erweiterung besonders viel Mühe in die Handlung fließt. Dass das Team über DLCs nachdenkt, ist bereits bekannt, und ich zumindest habe richtig Bock und spezielle Wünsche!

Samara Summer Samara hat inzwischen rund 100 Stunden Spielzeit in Crimson Desert gesteckt und dabei sowohl die komplette Hauptmission durchgespielt als auch ausgiebig erkundet. Eindrücke und Tipps hat sie in zahlreichen Artikeln zusammengefasst.



Die Basis für eine gute Story ist schon da

Ich habe zwar auch nach den Hauptmissionen haufenweise mit Nebenaufgaben zu tun, würde mich aber trotzdem freuen, noch mal dedizierte Storymissionen mit den wichtigsten Figuren zu erleben. Gerade die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka haben es mir angetan.

Erstere begibt sich innerhalb der Geschichte auf eine ziemlich tragische, persönliche Mission. Letzterer geht beispielsweise in einer Fraktionsquest mit Kliff angeln, wobei die beiden in nostalgischen Anekdoten schwelgen, die mir neue Seiten an der Graumähne und dem kampferprobten Ork eröffnen.

Von beiden Missionstypen wünsche ich mir mehr: Sowohl die kleinen beschaulichen Momente, die mir die Figuren näherbringen und sie greifbarer machen als auch das große Drama. Damit mich die Story des DLCs aber wirklich packt, braucht es vor allem mehr und tiefere Interaktion zwischen den wichtigen Figuren.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Natürlich gibt es die bereits hier und da. Aber in einigen bisherigen Missionen klopfe ich meinen Verbündeten lediglich mal kurz während der Schlacht auf die Schulter oder reite mit ihnen zu einem Ziel, bei dem sie mich einfach stehen lassen und sagen: “Mach du mal, ich habe Besseres zu tun.”

Das gilt insbesondere für die Graumähnen-Truppe. Die unterhaltsamen Streithähne Naira und Andrew haben das Potenzial mir richtig ans Herz zu wachsen, wenn künftige Erweiterungen ihnen etwas mehr Raum geben.

Und sogar Chaot Yann könnte gewinnen, wenn er mal eine andere Seite zeigen würde, oder mögliche innere Konflikte beleuchtet würden. Bislang gehter der Community nur gehörig auf die Nerven, weil er immer Unruhe stiftet, hauptsächlich das große Geld im Sinn hat und sich gerne vor Arbeit drückt.

Ich hoffe daher, dass sich Pearl Abyss diesen Figuren ausgiebig widmet, anstatt zu viele neue Baustellen mit zusätzlichen Figuren aufzumachen.

Meine Meinung zum Ende: Crimson Desert durchgespielt: Am Ende war ich erst enttäuscht - und kurz danach wieder frisch verliebt von Samara Summer

Auch für das DLC-Setting habe ich schon eine Wunschvorstellung

Dabei sollte der Entwickler meiner Meinung nach aber auch unbedingt wieder auf seine großen Stärken setzen und uns neue Gebiete durchstreifen lassen. In der Wüste existiert ja sogar noch ein großes Areal, das wir aktuell nicht betreten dürfen.

Das wäre auch deshalb ein reizvolles Setting für mich, weil die Crimson Desert eigentlich ein optisches Highlight für mich ist, bisher innerhalb der Story jedoch nur eine verschwindend kleine Rolle einnimmt, im Gegensatz zu Hernand als Dreh- und Angelpunkt.

Zusätzlich würde ich mir wünschen, dass Pearl Abyss die Steampunk-Elemente, die gerade gegen Ende der Story zum Tragen kommen, weiter ausbaut. Nicht nur, weil die meinen persönlichen Geschmack treffen, sondern auch, weil sie gut zum Bombast von Crimson Desert passent und spannende Möglichkeiten für Missions-Designs bieten.

Ich hätte große Lust darauf, mehr umfangreiche Fabrik-Rätsel zu absolvieren und dann große, fantasievolle, angerostete Maschinen zu nutzen. Oder gegen unheimliche Retro-Mechs anzutreten.

Dass DLCs kommen, ist immerhin bereits sehr wahrscheinlich. Nachdem Crimson Desert knapp 200 Millionen US-Dollar eingebracht hat, vermeldete der Entwickler – wenig überraschend – bereits darüber nachzudenken.

Und standen bei der Entwicklung des Hauptspiels erst mal die Gameplay-Systeme etc. im Vordergrund, steht die Basis nun ja bereits. Ich hoffe, Pearl Abyss nutzt das, um den Fokus dieses Mal auf eine starke Story zu legen - und nimmt sich auch genug Zeit dafür. So oder so will ich mehr Crimson Desert und freue mich schon auf kommende Add-ons.

Wie sieht ein perfekter DLC für Crimson Desert eurer Meinung nach aus? Schreibt mir eure Wünsche gerne in die Kommentare.