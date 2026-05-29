Crimson Desert Inhalts-Update 1.09 ist da, bringt eine dringend nötige Steuerungs-Option, wieder mal massenweise Haustiere und mehr

Und da ist auch schon das nächste Update für Crimson Desert. Wir fassen alle wichtigen Änderungen und neuen Inhalte für euch zusammen.

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Samara Summer
29.05.2026 | 09:14 Uhr

Damiane und Oongka können nach diesem Patch wieder etwas mehr. Damiane und Oongka können nach diesem Patch wieder etwas mehr.

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Gerade hatte ich noch gedacht, es könnte doch bald mal wieder Zeit für ein neues Crimson Desert-Update sein, und prompt ist es da: Pearl Abyss hat Update 1.09 veröffentlicht und – wie könnte es anders sein – neben der reinen Fehlerbehebung auch neue Inhalte und Quality of Life-Features reingepackt. Der Patch ist bereits auf allen Plattformen verfügbar.

Das sind die Highlights aus Crimson Desert Patch 1.09

Falls ihr euch auch nach kleinen Anpassungen des Entwicklerteams immer noch nicht mehr der Steuerung anfreunden konntet, dürft ihr jetzt aufatmen: Die bereits versprochene Möglichkeit zur Anpassung der Tastenbelegung beim Controller ist jetzt endlich verfügbar.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Daneben bleibt sich Pearl Abyss treu und treibt das Haustier-Game weiter auf die Spitze. Schon wieder könnt ihr 30 neue kleine Racker adoptieren. Zusätzlich gibt es noch neue Animationen für das Absetzen und das Aufheben von Pets.

Infos zum letzten Patch:
Crimson Desert: Neuer Patch 1.08 bringt neue Haustiere, einen Ausrüstungsslot für Werkzeuge, einen Teich fürs Camp und mehr
von Kevin Itzinger
Crimson Desert: Neuer Patch 1.08 bringt neue Haustiere, einen Ausrüstungsslot für Werkzeuge, einen Teich fürs Camp und mehr

Und auch an den Fähigkeiten von Damiane und Oongka wurde weiter gefeilt, was einige Fans freuen dürfte, da die beiden in manchen Beziehungen immer noch nicht mit Kliff mithalten können.

Eine kleine, aber auch nicht unwichtige Verbesserung: Samen können jetzt auf die Schnellwahl gelegt werden, sodass das Säen weit weniger umständlich sein dürfte.

Zudem wurden wieder jede Menge Bugs angegangen, beispielsweise, den im vorherigen Patch zugefügten Teich betreffend. Auch bei Herausforderungen, die sich nicht abschließen lassen wollten, wurde nachgebessert.

Welche Verbesserungen wünscht ihr euch aktuell noch ganz dringend? Spielt ihr überhaupt noch?

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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