Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: "Seid nicht wie ich!"

In Crimson Desert gibt es ein paar essenzielle Skills, um in Pywel voranzukommen. Einer davon lässt sich leicht falsch verstehen, was Folgen hat.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
27.04.2026 | 18:33 Uhr

Bismut versteinert unsere Charaktere und verursacht Schaden. Bismut versteinert unsere Charaktere und verursacht Schaden.

In Crimson Desert gibt es eine große Fülle an Mechaniken und daher auch oft ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Wenn ich daher anderen Personen beim Spielen zuschaue, merke ich immer wieder, dass sich manches viel leichter oder praktischer lösen lässt. Es wundert mich daher kaum, dass ein Fan erst nach 245 Stunden herausgefunden hat, dass er die Fokus Kraftfaust bisher falsch verstanden hat.

Crimson Desert-Fan macht wichtige Entdeckung zur Fokus Kraftfaust und teilt sie mit der Community

Reddit-User KING__4915 teilt seine Geschichte, um ein paar anderen Graumähnen einige Portionen heilende Suppen zu ersparen, wie die Person selbst schreibt. Grundsätzlich kommt der User gut mit den Mechaniken im Spiel klar und hat auch die Fokus Kraftfaust schon häufig erfolgreich eingesetzt. Dabei lässt sich aber eine Sache extrem leicht übersehen: Sie funktioniert auf Distanz!

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Die Fokus Kraftfaust ist eine spezielle Variante der Kraftfaust, die erst mal gelernt werden muss. Das passiert in der Regel in einer Hauptmission. Wer sie dort aber verpasst, kann den entsprechenden Punkt einfach danach aufsuchen. Sie dient dazu, fiese verderbte Materialien zu reinigen, beziehungsweise die Bismut-Wände zu zerstören, die Höhleingänge versperren können.

Um sie zu nutzen, gehen wir zunächst in den Fokus-Modus (beide Sticks drücken) und verwenden dann die Kraftfaust, indem wir den rechten Stick gedrückt halten. Von der normalen Kraftfaust sind wir es gewohnt, dass wir direkt vor einem Objekt stehen müssen, um sie zu verwenden, beispielsweise, um Teile in Rätseln an ihren Platz zu prügeln.

Daher lässt sich auch richtig leicht übersehen, dass die Fokus-Variante der Fähigkeit wie ein Fernkampf-Skill funktioniert. Und das ist schon allein für die ziemlich ungesunden Bismut-Wände praktisch, denn die ziehen Kliff durchgehend Lebenspunkte ab, wenn er ihnen zu nahe kommt. Genau das bleibt ihm mit dem Wissen erspart.

Der Fan erklärt dazu:

Wenn du R3 gedrückt hältst (oder was auch immer es auf deinem Gerät ist), wirst du bemerken, dass sich das Palmenblatt-Symbol in der Mitte deines Fadenkreuzes von dir entfernt. Richte das Blatt auf die leuchtende Kugel in der Wand aus und lass die Taste nicht los, bis du am goldenen Blitz deinen Sieg erkennst.

Damit muss Kliff nicht nur weniger heilende Suppe schlürfen, sondern es ergeben sich auch noch ganz andere Möglichkeiten für den Skill, beispielsweise beim Einsatz gegen fliegende Gegner. Übrigens haben Damiane und Oongka inzwischen entsprechende Skills.

In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz
von Stephan Zielke
Crimson Desert hat mit dem Patch endlich eine Sache geändert, die mich seit Release genervt hat - und jetzt werde ich mir viel Zeit sparen
von Samara Summer

Dass noch mehr Fans die Fokus Kraftfaust über viele Spielstunden hinweg für eine Nahkampf-Fähigkeit gehalten haben, zeigt sich auch in den Kommentaren. "Ich habe 186 Stunden im Spiel und habe das auch erst jetzt gelernt", gesteht beispielsweise CompetitiveTop6412. Eine andere Person gibt nur an: "201 [Stunden]".

Drakesendorphin schreibt derweilen: "30 [Stunden] und ich habe nicht mal eine Ahnung, von was ihr da redet." Weitere User sind einfach nur froh, jetzt nicht mehr vom Bismut "verseucht" zu werden, wenn sie es entfernen, dank des Posts.

Na, wie sieht es bei euch aus? Wie viele Spielstunden habt ihr und wie habt ihr die Fokus Kraftfaust bislang verwendet?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: "Seid nicht wie ich!"

vor einem Tag

In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz

vor 2 Tagen

Crimson Desert hat mit dem Patch endlich eine Sache geändert, die mich seit Release genervt hat - und jetzt werde ich mir viel Zeit sparen

vor 3 Tagen

Crimson Desert-Fan spielt 60 Stunden und übersieht ein sehr cooles Feature, das durch den letzten Patch sogar noch besser wird

vor 3 Tagen

Crimson Desert: Hotfix 1.04.01 und 1.04.02 sind da - Pearl Abyss bessert gleich noch mal nach und verhindert, dass eure Haustiere euer Erz wegfressen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: Seid nicht wie ich!

vor 20 Minuten

Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: "Seid nicht wie ich!"
Stardew Valley-NPC hat bei seinem Geburtstag immer stürmisches Wetter und Fans haben eine diabolische Theorie, warum das so ist

vor einer Stunde

Stardew Valley-NPC hat bei seinem Geburtstag immer stürmisches Wetter und Fans haben eine diabolische Theorie, warum das so ist
Die Far Cry-Serie übernimmt nicht die Story aus den Spielen - weil Cutscenes in den Games einfach übersprungen werden können

vor einer Stunde

Die Far Cry-Serie übernimmt nicht die Story aus den Spielen - weil Cutscenes in den Games einfach übersprungen werden können
Panini WM 2026 Sticker: Release, Preise und Anzahl der Sticker zum FIFA World Cup   1     1

vor 2 Stunden

Panini WM 2026 Sticker: Release, Preise und Anzahl der Sticker zum FIFA World Cup
mehr anzeigen