Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt

Wenn man den ganzen Trailern glaubt, ist Crimson Desert das Open-World-Spiel, das einfach alles hat. Aber ist das auch wirklich so? Und passen all diese Features überhaupt gut zusammen?

Michael Obermeier hat Crimson Desert mehrere Stunden gespielt und erklärt im Video, was ihn dabei am meisten überrascht hat, was schon jetzt gut funktioniert und wo er noch Probleme sieht.



00:00 - Intro

01:20 - Was durften wir spielen?

02:38 - Gameplay: Zwischen Zelda, Witcher & Red Dead

04:00 - Schwacher Story-Start, wirre Quests

07:30 - Gewöhnungsbedürftige Steuerung

11:15 - Ausbaufähige Spielerführung

12:56 - Die Story: Clan-Wiederaufbau & Weltenrettung

14:46 - Fantastische Mega-Open-World

16:28 - Krasse Kämpfe

16:57 - Tolle Vertonung

17:44 - 3 verschiedene Charaktere

18:51 - Ego-Perspektive

19:10 - Skills IM Kampf abgucken

19:39 - Boss-Mechaniken

20:03 - Kämpfen wie Halbgott

20:21 - Progression, Quests & Talentbaum

22:58 - Technik: Raytracing Performance

26:06 - Offene Fragen: PS5-Version & mehr

28:05 - Fazit: Tolle Welt, aber was wird mit der Story?