Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt

04.03.2026 | 15:00 Uhr

Wenn man den ganzen Trailern glaubt, ist Crimson Desert das Open-World-Spiel, das einfach alles hat. Aber ist das auch wirklich so? Und passen all diese Features überhaupt gut zusammen?

Michael Obermeier hat Crimson Desert mehrere Stunden gespielt und erklärt im Video, was ihn dabei am meisten überrascht hat, was schon jetzt gut funktioniert und wo er noch Probleme sieht.

00:00 - Intro
01:20 - Was durften wir spielen?
02:38 - Gameplay: Zwischen Zelda, Witcher & Red Dead
04:00 - Schwacher Story-Start, wirre Quests
07:30 - Gewöhnungsbedürftige Steuerung
11:15 - Ausbaufähige Spielerführung
12:56 - Die Story: Clan-Wiederaufbau & Weltenrettung
14:46 - Fantastische Mega-Open-World
16:28 - Krasse Kämpfe
16:57 - Tolle Vertonung
17:44 - 3 verschiedene Charaktere
18:51 - Ego-Perspektive
19:10 - Skills IM Kampf abgucken
19:39 - Boss-Mechaniken
20:03 - Kämpfen wie Halbgott
20:21 - Progression, Quests & Talentbaum
22:58 - Technik: Raytracing Performance
26:06 - Offene Fragen: PS5-Version & mehr
28:05 - Fazit: Tolle Welt, aber was wird mit der Story?
