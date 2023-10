Crunchyroll veröffentlicht kostenlosen 24-Stunden-Anime-Channel, aber nicht für alle

Nicht alle haben Zugriff auf den neuen Anime-Channel.

Einer der größten Streamingdienst-Anbieter im Anime-Bereich ist Crunchyroll. Das Unternehmen bietet gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf seine gesamte Anime-Bibliothek. Darunter befinden sich frisch gestartete Serien, aber auch altbekannte Anime-Klassiker.

Crunchyroll hat jetzt bekannt gegeben, dass es einen 24-Stunden-Anime-Channel veröffentlicht. So können Fans theoretisch die ganze Zeit über ausgewählte Animes schauen, die auf dem Kanal laufen. Doch das Angebot ist nur für eine bestimmte Region gedacht (via ign.com).

Neuer Anime-Kanal von Crunchyroll veröffentlicht

Was ist das für ein Anime-Kanal? Der kostenlose Channel ist mittlerweile live und zeigt den ganzen Tag über Anime-Serien. Der Zugang zum Channel ist kostenlos, allerdings müssen Fans beim Schauen mit Werbung rechnen.

Der Kanal ist über LG Channels, Roku Channel und Vizio WatchFree+ verfügbar. Am 17. Oktober 2023 soll der Sender auch bei Amazons Freevee verfügbar sein.

Die Animes wird es mit englischer Vertonung geben. Im Programm sind eher ältere Serien vorhanden, die wir euch im Folgenden auflisten:

Psycho-Pass

Code Geass

Arifureta

Sugar Apple Fairy Tail

To Your Eternity

Horimiya

Ranking of Kings

Moriarty the Patrio

Neuere Anime-Serien werden hingegen Teil von Crunchyrolls Abonnement-System bleiben. Die Aktion ist eine Kollaboration zwischen Crunchyroll und Game Show Network (GSN), die beide unter Sony Pictures Entertainment stehen.

Psycho-Pass ist eine von acht Serien, die wir Anime-Neulingen wärmstens empfehlen können:

Wo wird es den Channel geben? Leider ist der Kanal nur für die USA gedacht. Crunchyroll hat nicht verraten, ob sie das Angebot zukünftig auf weitere Länder ausweiten werden. Sollte uns auf Nachfrage ein offizielles Statement erreichen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Um sich die Anime-Serien anzuschauen, bliebe nur die Möglichkeit, einen VPN-Dienst zu nutzen. Dadurch wird euer Standort nicht sichtbar und ihr umgeht die geografisch bedingte Blockade. Somit könntet ihr die Animes auch in Deutschland schauen.

Allerdings stellt die Nutzung von VPN in bestimmten Fällen eine Verletzung der Nutzungsbedingungen dar. Macht euch also am besten mit den AGBs von Crunchyroll vertraut.

Wie komme ich sonst an Gratis-Animes? Im Programm von Crunchyroll gibt es einige Animes, die auch ohne Abo geschaut werden können. Passend zu Halloween gibt es beispielsweise die Aktion, dass drei Animes kostenlos auf der Plattform zu sehen sind.

Daneben gibt es noch weitere Animes, die kostenlos sind. Schaut euch am besten um und entscheidet für euch selbst, ob ihr ein Abo bei Crunchyroll abschließen müsst oder euch die Auswahl an Gratis-Animes reicht.

Wie würdet ihr so einen Anime-Channel für Deutschland finden?