Crunchyroll lässt euch Animes bald nicht mehr kostenlos schauen - statt Werbung braucht ihr dann zwingend ein Abo

Die Zeit der kostenlosen Animes mit Werbung auf Crunchyroll ist wohl vorbei.

Myki Trieu
14.12.2025 | 06:59 Uhr

Ruffy ist nicht gerade begeistert von dieser Änderung. (© Eiichiro Oda, Shueisha toei Animation, Crunchyroll) Ruffy ist nicht gerade begeistert von dieser Änderung. (© Eiichiro Oda, Shueisha / toei Animation, Crunchyroll)

Crunchyroll, der wohl beliebteste und bekannteste Streamingdienst für Anime-Fans, hat sich scheinbar dazu entschieden, seine Preismodelle anzupassen. In diesem Fall betrifft es das kostenlose Angebot, Animes mit Werbung anzuschauen – denn bald gibt es nur noch die Abo-Varianten.

Wann genau der Wechsel stattfinden soll und was das für deutsche Anime-Zuschauer*innen bedeutet, erklären wir euch in den folgenden Abschnitten.

Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine kostenlosen Animes im Austausch für Werbung, sondern nur mit Abo

Viele News-Outlets im englischsprachigen Raum wie ScreenTime und Anime-Updates kündigen in ihren Beiträgen auf X an, dass Crunchyroll das kostenlose Angebot für Anime-Serien einstellen wird.

Der genaue Zeitpunkt der Einstellung des Angebots soll dabei der 1. Januar 2026 sein. Bis zum 31. Dezember 2025 können Fans also noch kostenlos Serien auf Crunchyroll mit Werbung anschauen. Danach endet dieses Angebot und ein kostenpflichtiges Abo ist zwingend erforderlich.

Video starten 0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Was heißt es für deutsche Anime-Fans?

Wir haben aufgrund der Meldungen bei Crunchyroll nachgefragt und bislang keine Antwort erhalten. Aus persönlichem Umfeld und vertrauten Quellen wissen wir jedoch, dass viele deutsche User*innen die Meldung direkt bei der Nutzung des Streamingdienstes ohne Account ebenfalls bekommen haben.

Es ist also davon auszugehen, dass diese Änderung auch für deutsche Nutzer*innen in Kraft treten und der kostenlose Zugang zu den Anime-Serien von Crunchyroll zum 1. Januar 2026 verfallen wird.

Ein offizielles Statement vom Streaminganbieter ist bislang ausgeblieben. Auch der Grund für diese Änderung bleibt unklar.

Diese Abos stehen euch nach der Abschaffung des kostenlosen Dienstes zur Wahl

Für Zuschauer*innen, die weiterhin ihre Lieblings-Animes oder Crunchyroll selbst nutzen möchten, wird ab dem 1. Januar 2026 ein Abo verpflichtend sein. Dafür stehen zwei Varianten zur Verfügung: "Fan" für 6,99 € pro Monat und "Mega-Fan" für 9,99 € pro Monat.

Beide Abos bieten Zugang zu allen verfügbaren Animes und erlauben es euch, neue Episoden direkt im Simulcast zu sehen. Mega-Fan-Abonnent*innen bekommen zusätzlich Zugriff auf die Crunchyroll-Spielbibliothek. 

Der Mega-Fan-Status ermöglicht es euch außerdem Streaming auf vier Geräten gleichzeitig sowie das Herunterladen von Videos in HD.

Wie ist eure Meinung zu der Änderung von Crunchyroll und bei welchem Streamingdienst schaut ihr eure Animes an?

Crunchyroll lässt euch Animes bald nicht mehr kostenlos schauen - statt Werbung braucht ihr dann zwingend ein Abo

