One Piece: Shanks könnte in Zukunft gegen diesen Schwertkämpfer verlieren - und es geht hier nicht um seinen Rivalen Falkenauge

Die neuesten One Piece-Kapitel liefern Einblicke in die Kräfte von Imu und welche Auswirkungen sie auf das weitere Geschehen haben könnten.

Cassie Mammone
14.12.2025 | 05:51 Uhr

Ein Schwertkämpfer steht auf der entgegengesetzten Seite von Shanks und hat einen erheblichen Vorteil ihm gegenüber. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Ein Schwertkämpfer steht auf der entgegengesetzten Seite von Shanks und hat einen erheblichen Vorteil ihm gegenüber. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Shanks ist einer der vier Piratenkaiser und damit einer der mächtigsten Charaktere in der Welt von One Piece. Protagonist Ruffy strebt stets an, eines Tages mal wieder seinem Vorbild zu begegnen und ihm seinen Strohhut zurückzugeben – in der Hoffnung, dass Shanks stolz auf ihn und seine Fortschritte ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass beide so lange überleben. Bei Shanks könnte sich das womöglich als schwierig erweisen.

Achtung, Spoilergefahr! Dieser Artikel behandelt Theorien rund um Tiefseeverträge und Inhalte bis zu Kapitel 1.168 des Mangas. Wenn ihr noch nicht so weit seid, werden euch wichtige Erkenntnisse vorweggenommen.

Dieser Schwertkämpfer könnte zum Problem für Shanks werden

In One Piece galt lange Zeit Falkenauge als der größte Rivale von Shanks. Das liegt unter anderem daran, dass beide extrem starke Schwertkämpfer sind. Seitdem Shanks jedoch bei Ruffys Rettung vor einem Seekönig seinen Arm verloren hat, empfindet Falkenauge ihn nicht mehr als würdig und ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden Schwertkampfmeister steht aus.

Die neuesten Enthüllungen rund um den Göttlichen Ritterorden, Shanks‘ Familie und Imus Kräfte stellen jedoch einen weiteren potenziellen Gegner für Shanks vor, der es in sich hat: sein Zwillingsbruder Shamrock. Und der könnte einen entscheidenden Vorteil gegenüber Shanks haben.

Theorie: Shanks ist schwächer als früher

Das Mangakapitel 1.168 enthüllt mehr von König Haralds Vergangenheit und dem Ursprung seiner Macht: Er hat mit Imu einen sogenannten Tiefseevertrag abgeschlossen, der ihn stärker und sogar unsterblich gemacht hat. Im Gegenzug sollte Harald das Abyss-Pentagramm auf Elban erzeugen, um in Verbindung mit Imu und den Fünf Weisen zu bleiben.

Zusätzlich dazu hat Imu verlangt, dass Harald eine Armee von Riesen aufstellt, die einzig und allein in seinem Dienst steht. Das ist auch der Grund dafür, weshalb Harald sich von seinen Gefolgsleuten später anketten ließ – er wollte Imus grausamen Wünschen nicht nachgehen und wusste Bescheid, dass sein Körper aufgrund der Natur des Tiefseevertrages Imus Wünschen folgen würde.

Hier kommt die Theorie rund um Shanks ins Spiel: Er hatte von Imu in der Vergangenheit ebenfalls eine Tätowierung erhalten, als er mit ihm einen schwächeren Vertrag eingegangen ist. Die verliert er jedoch bei Ruffys Rettungsaktion vor dem Seekönig gemeinsam mit seinem Arm.

Deswegen hat Shanks neben seinem Arm, der ein mächtiges Werkzeug für einen Schwertkämpfer ist, auch die Macht verloren, die er einst von Imu erhielt. Dadurch könnte er aktuell schwächer als vor dem besagten Vorfall sein. Gleichzeitig ist damit aber natürlich auch die Kontrolle durch den Tyrannen Imu verschwunden.

Deshalb ist Shamrock potenziell stärker als Shanks

Shanks‘ wahre Stärke ist schon seit den Anfängen von One Piece ein Mysterium. Wenn er aber seitdem nicht ordentlich trainiert und seine ursprüngliche Macht übertroffen hat, liegt die Annahme nahe, dass Shamrock ihn übertreffen dürfte – genauso, wie er es bereits in Kindheitstagen getan hat.

Shamrock befindet sich schließlich immer noch auf der Seite von Imu und könnte in der Zwischenzeit einen engeren Vertrag mit dem Antagonisten eingegangen sein, der ihn noch mächtiger macht. Auf alle Fälle wäre es interessant, die beiden Zwillinge gegeneinander kämpfen zu sehen.

An der Stelle sind wir auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Denkt ihr, Shanks ist wirklich schwächer als früher oder hat er sich die Kraft anderweitig besorgt?

vor 32 Minuten

