Crusader Kings 3: Strategie-Hit kommt auf PS5 und Xbox Series X/S

Während des großen Xbox-Events im Vorfeld der gamescom 2021 wurde unter anderem ein Spiel angekündigt, das Strategiefans auf PC schon lange auf dem Radar haben. Die Rede ist von Crusader Kings 3, das nun auch für Konsolen erscheint.

Hier die groben Eckdaten:

Plattformen: PS5 und Xbox Series X/S

PS5 und Xbox Series X/S Release: unbekannt

unbekannt Genre: Strategie

Die Kollegen der GameStar konnten Crusader Kings 3 bereits 2020 testen. Ihre finalen Eindrücke und alles Wichtige zum Spiel findet ihr hier:

Das ist Crusader Kings 3

Das Spiel von Paradox mutierte im vergangenen Jahr zum absoluten Strategie-Hit und steht aktuell auf Metacritic bei einer stolzen 91er-Wertung.

Im Kern dreht sich das Spiel um mittelalterliche Intrigen, Religion und Drama, wobei die Persönlichkeiten eurer Herrscher bzw. eurer Adelshäuser eine zentrale Rolle spielen und großen Einfluss auf das Weltgeschehen und eure Handlungsoptionen haben.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen:

Neben den Ränkespielen samt royaler Hochzeiten müsst ihr natürlich auch eurer Geschick auf dem Schlachtfeld beweisen und eure Fehden genauestens planen.

Das wurde noch auf dem Xbox-Event gezeigt

Während der gut 90 Minuten gab es noch allerhand weitere Ankündigungen und World Premieres von Microsoft

