Nintendo hat im kürzlichen Nindies-Showcase bekannt gegeben, dass es das beliebte Cuphead auch auf die Switch schaffen wird.

Nachdem der ursprüngliche Xbox-Exklusivtitel eine große Community für sich gewinnen konnte, liegt die Vermutung nahe, dass Nintendos Initiative dahinter steckt. Immerhin ist Cuphead bei aller Großartigkeit nicht unbedingt technisch anspruchsvoll und ohne große Anpassungen auch auf der Switch lauffähig.

Auch die Entwickler von Studio MDHR haben sicherlich großes Interesse daran, ihr Projekt so vielen Leuten zugänglich zu machen wie möglich.

Tatsächlich ging die Initiative allerdings von Microsoft aus. Dabei dienen konsolenexklusive Erfolge wie Cuphead, auch wenn es kein AAA-Blockbuster ist, als Verkaufsargument für die entsprechende Hardware.

Das hat Daniel Bloodoworth von Easy Allies im Gespräch mit den Entwicklern erfahren. Demnach sei es der Publisher gewesen, der mit dem Wunsch einer Switch-Portierung auf Studio MDHR zugekommen sei und damit den entscheidenden Anstoß gegeben habe (via Nintendoeverything).

Oh yeah I was talking to one of the Cuphead devs yesterday and he said that it was Microsoft actually approached them and asked if they’d like to make a Switch version. Crazy stuff.