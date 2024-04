Cyberpunk 2077-Künstler zeigt extrem coole Railgun-Augmentation, die sich Fans jetzt für das Sequel wünschen

Hier seht ihr die Mantisklingen, die wir auch in Cyberpunk 2077 in Vs Arme einbauen können.

Im Cyberpunk-Setting zählen Cyberware-Waffen wie die Mantisklingen zum Coolsten, was das RPG zu bieten hat. Das sieht in Cyberpunk 2077 natürlich ganz genauso aus und um ein Haar hätten wir eine noch viel coolere Körper-Augmentation bekommen.

Die wurde bereits komplett fertig designt, sieht fantastisch aus, hat es dann aber doch nicht ins veröffentlichte Spiel geschafft. Der Künstler dahinter zeigt die Concept Art mit jeder Menge kleinen Videos und erklärt seinen Prozess dahinter.

Cyberpunk 2077 sollte zwischenzeitlich offenbar Railgun-Cyberware bekommen und wir können nur hoffen, dass sie im Sequel erscheint

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 könnt ihr eure Körper mit allerlei Gadgets verbessern. Neben den allseits beliebten Gorilla-Armen gibt es zum Beispiel einen Mini-Raketenwerfer oder eben die Mantisklingen, die ziemlich mächtige Waffen darstellen, die ihr in euren Unterarmen verstauen und ausfahren könnt.

0:18 Cyberpunk 2077 - Reveal-Trailer zum neuen Namen - Reveal-Trailer zum neuen Namen

In genau dieselbe Kerbe hätte diese Railgun-Cyberware des Designers und Concept Artists Michael Michera geschlagen. Der hat unter anderem schon am Transformers-Film Rise of the Beasts und an Avatar: Frontiers of Pandora mitgewirkt – oder eben an Cyberpunk 2077. Und wenn wir uns den ausgefeilten Entwurf der Arm-Waffe hier ansehen, ist es eine echte Schande, dass er es nie ins Spiel geschafft hat.

Cyberpunk 2077-Konzept zu Arm-Railgun (Bild: Michael Michera artstation.com/michera)

Die Schusswaffe basiert auf einer Railgun und hätte dementsprechend einen tödlichen Energie-Strahl aus Vs Unterarm abgefeuert. Wenn die Cyberware-Waffe nicht in Benutzung ist, hätten wir sie wie bei den anderen derartigen Augmentationen zusammengeklappt im Arm verstauen können. Hier seht ihr die Railgun noch einmal aus einer anderen Perspektive:

Hier seht ihr das Cyberpunk 2077-Konzept zu Arm-Railgun von vorne (Bild: Michael Michera artstation.com/michera)

Das wahrscheinlich spannendste an dem umfangreichen Artstation-Beitrag des Künstlers sind aber gar nicht die Bilder, sondern die vielen Videos sowie die Erklärungen. Es gibt haufenweise Einsichten in die Arbeit des Senior Concept Artists und eine Schritt für Schritt-Reihe mit diversen frühen Konzeptzeichnungen und Überlegungen. Bis hin zur fertigen 3D-Animation mit allem Drum und Dran.

Angesichts des so weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums der Waffe und seiner Integration wirkt es natürlich ganz besonders verwunderlich, dass es die Cyberware dann nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Auch mit der Veröffentlichung des Phantom Liberty-DLCs wurde eine Chance verstreichen gelassen, sie doch noch zu integrieren.

Jetzt bleibt uns natürlich nur die Hoffnung, dass wir so etwas oder etwas ähnliches im nächsten Cyberpunk-Spiel von CD Projekt RED zu Gesicht bekommen. Immerhin steht schon fest, dass sich ein derartiges Spiel in der Entwicklung befindet, da würde sich das natürlich anbieten.

Wie gefällt euch die Waffe? Was würdet ihr euch sonst noch für Cyberware-Erweiterungen im Cyberpunk 2077-Sequel wünschen?