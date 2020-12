Cyberpunk 2077 Day One-Patch: CD Projekt verspricht „ein anderes Spiel“

Cyberpunk 2077 steht kurz vor dem Launch. Tester durften es bereits spielen und der Rest der Bevölkerung kann in zwei Tagen nachziehen. Die Meinungen der Kritiker gehen in alle möglichen Richtungen, aber in einer Sache sind sie sich einig: Das Rollenspiel hat ein großes Problem mit Bugs. Diese reichen von lustigen Fehlern, wie unpassendem Verhalten der NPCs, bis hin zu regelmäßigen Game-Crashes.

CD Projects PR-Manager Fabian Mario Döhla wendete sich auf Twitter an die besorgten Fans. Auf die Frage eines Nutzers, ob der Patch die Stabilität von Cyberpunk 2077 deutlich erhöhen würde, meint Döhla, es wäre mit dem Update "ein anderes Spiel".

Viele der von Testern entdeckten Bugs wurden laut Döhla entweder bereits aus dem Spiel entfernt oder würden mit dem Update verschwinden. Was laut dem PR-Manager ebenfalls helfen könnte, wäre die Settings auf dem PC herunterzufahren. Spielt ihr mit Einstellungen, die die Leistung eures Rechners übersteigen, würden Probleme bei der Performance auftreten.

Um die Updates gibt es momentan ein wenig Verwirrung. Anscheinend wurde bereits ein Patch mit 43,5 GB veröffentlicht. Dieser soll wohl die Performance auf der PS5 und Xbox Series X verbessern. Der Day One-Patch kommt oben drauf und seine Umfang ist noch nicht bekannt. Das Spiel selbst wird circa 80 GB an Festplattenspeicher in Anspruch nehmen.

Wie läuft Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One?

Vorab wurden den Testern nur Codes für die PC-Version ausgehändigt. Zur Performance auf den PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X können wir also erst dann etwas sagen, wenn das Spiel erscheint und wir ausgiebig die Konsolen-Version anzocken konnten.

Warum Bugs nicht das einzige Problem sind, Cyberpunk 2077 aber trotzdem beeindruckt, sagen wir euch in unserem umfangreichen Test des Rollenspiels:

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Version für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S soll im Laufe des nächsten Jahres kommen.

Holt ihr euch Cyberpunk 2077 zum Launch oder haben euch die vielen Fehler im Spiel abgeschreckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.