Cyberpunk 2077: Interaktive Map zeigt euch alles, was ihr wissen wollt

Die Map von Cyberpunk 2077 ist riesig. So riesig, dass sogar die Karte von GTA 5 im direkten Vergleich fast schon winzig daherkommt. Zudem gibt's viel zu tun in Night City: Von Bekleidungsgeschäften über Bars bis Ripperdocs könnt ihr hier etliche Ort aufsuchen. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, hat Piggyback nun eine interaktive Karte (unter anderem auf Deutsch und Englisch) veröffentlicht, die ihr ganz einfach via Webbrowser aufsuchen könnt.

Was zeigt die interaktive Karte von Cyberpunk 2077?

Die Interaktive Karte findet ihr hier.

Die Map zeigt euch alle Orte, Aufträge, Aktivitäten und Verkäufer in Night City, unter anderem:

Bekleidungsgeschäfte

Fixer

Essen

Waffengeschäfte

Ripperdocs

Netrunner

Auftragskiller-Aufträge

Sonderlieferungen

Überfälle

Organisierte Verbrechen

Bars

Joytoys

Tarot-Graffitis

Schnellreise-Punkte

Gratis vs. Premium: Piggyback bietet die interaktive Map einmal in der kostenlosen und einmal in der Premium-Variante an. Mit letzterer wird euch die Karte beispielsweise in Ultra-HD (in der kostenlosen Fassung nur in HD) angezeigt, zudem könnt ihr hier unbegrenzt Notizen hinzufügen und erhaltet ein Fortschrittstracking in allen Kategorien, während die Gratis-Variante nur zwei Kategorien erlaubt.

Für die meisten Spieler*innen dürfte die Gratis-Variante aber ausreichen. Ein Überblick über alle Ortschaften, Aktivitäten und Co. ist ja auch hierbei gegeben.

Alle 7 Distrike von Night City in Cyberpunk 2077 stellt euch GamePro in einem separaten Guide außerdem gesondert vor.

Mehr Tipps & Tricks zu Cyberpunk 2077

Falls ihr euch außerdem fragt, was die besten legendären Waffen in Cyberpunk 2077 sind und wo ihr sie findet, dann hat GamePro ebenfalls einen Guide für euch.

Falls ihr neben dem Kämpfen nach der großen Cyberpunk-Liebe sucht, dann haben wir hier hingegen alle Romanzen des Spiels in der Übersicht samt Anleitung.