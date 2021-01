Cyberpunk 2077: Jackies Synchronstimme hat einen großen DLC-Wunsch

Cyberpunk 2077 ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, und viele haben das Action-RPG bereits durchgespielt. Natürlich wandern die Gedanken langsam in Richtung Story-DLC. So auch bei Synchronsprecher Jason Hightower, der Stimme von Jacquito "Jackie" Welles, Vs treuem Begleiter durch Night City. Hightower wünscht sich, dass Jackie auch in den Add-Ons wieder dabei ist.

Jackie im DLC - Achtung Spoiler!

Wer Cyberpunk 2077 durchgespielt hat, weiß dass Jackie gegen Ende der Hauptquest stirbt. Wie soll der Charakter also im DLC auftauchen? Jason Hightower hat so seine Vorstellungen, die er in einem Podcast von ExBee äußert:

"Hört zu, ich will nicht derjenige sein, der es ausspricht. Wir könnten einen DLC Upload von Jackie machen, wenn ihr das wollt. Das ist nicht für jeden was, aber, ihr wisst schon, für diejenigen, die ein bisschen mehr von Jackie haben wollen, in ihren Ohren, während sie Missionen erledigen, bitte sehr."

Hightower stellt sich also vor, dass Jackie im DLC die Rolle von Johnny Silverhand übernehmen könnte. Die Frage ist, ob eine solche Aktion den Impact von Jackies Tod im Nachhinein nicht untergraben würde.

Wann erscheinen die DLCs für Cyberpunk 2077?

CD Projekt Red hat vor wenigen Tagen eine neue Roadmap für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Nach weiteren Patches sollen erst einmal die kostenlosen DLCs erscheinen. Hierbei wird es sich um kleinere Missionen oder Items handeln, nichts in Richtung großer Story-Arcs. Ebenfalls für 2021, vermutlich für Herbst, sind die Next-Gen-Versionen für Playstation 5 und Xbox Series X/S geplant.

Von den Add-Ons fehlt auf dem Plan leider jede Spur. Stand jetzt müssen wir uns wohl bis 2022 gedulden, da die Entwickler das Spielerlebnis erst einmal auf allen Plattformen stabilisieren wollen.

Alle Details und die Übersicht der Planungen von CD Projekt Red findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Idee, wäre Jackie ein guter Ersatz für Johnny Silverhand?