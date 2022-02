Cyberpunk 2077: Entwickler zerstört Hoffnungen auf Bahnfahrten durch Night City

Als CD Projekt Red Cyberpunk 2077 das erste Mal vorgestellt hat, konnten wir sehen, wie der Hauptcharakter sich in einer vollen Straßenbahn auf den Weg durch Night City macht. Viele dachten, dass es ähnliche Sequenzen auch im Spiel geben wird, aber leider war das am Ende nicht so. Trotzdem waren bis zuletzt noch Hoffnungen da, die ein Entwickler jetzt platzen ließ.

Mit Update 1.5, das diese Woche veröffentlicht wurde, spielen wieder mehr und mehr Cyberpunk 2077. Dabei ist ein Fan auf Reddit (via Twitter) aufgefallen, dass eine Webseite im Spiel damit wirbt, dass ein Straßenbahn-System in Night City gerade gebaut wird. Das haben manche als ein Zeichen aufgenommen, dass ein Metro-System per Update kommen könnte. Doch das stimmte leider nicht.

Die Seiten waren schon immer im Spiel: Es gibt auf den Webseiten in Cyberpunk 2077 mehrere solcher Meldungen. Bereits zum Release waren somit diese Hinweise zum Straßenbahn-System im Spiel. Es ist also kein neues Detail. das erst mit Update 1.5 veröffentlicht wurde.

Community-Manager zerstört Hoffnungen: Nachdem der Reddit-Post seine Runden macht, hat Marcin Momot, der Community-Manager von CDPR, auf Twitter letztlich dem Feature eine klare Absage erteilt. Ihm nach sei eine Metro derzeit nicht in Arbeit und wird in Zukunft nicht zum Spiel hinzugefügt.

Die Fans machen es einfach selbst: Wer auf dem PC spielt, kann tatsächlich ein Straßenbahn-System nutzen. Denn Modder haben die Metro hinzugefügt, die aber derzeit mit Update 1.5 noch nicht kompatibel ist. Auf Konsolen können solche Mods nicht genutzt werden.

Mit dem folgenden Gameplay-Video könnt ihr euch aber anschauen, wie viel besser das Spiel dank Update 1.5 jetzt auf der PS5 aussieht:

Mehr zu Patch 1.5 von Cyberpunk 2077:

Das große Update hat das Spiel nicht nur deutlich verbessert, sondern auch mit neuen Inhalten gespickt. Darunter gibt es jetzt verbesserte Romanzen und mehr Interaktionen mit den einzelnen Figuren. Somit erfahrt ihr jetzt etwas mehr zu Panam, Kerry, River und Judy.

Hättet ihr gerne eine Straßenbahn in Cyberpunk 2077 gehabt?