Cyberpunk 2077-Fans im siebten Himmel nach Update 1.5: 'Wie ein anderes Spiel'

Cyberpunk 2077 steht jetzt deutlich besser da als zum Launch: Seit gestern können nicht nur die sogenannten Next Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series S/X heruntergeladen werden, sondern auch das riesige Update auf Version 1.5. Das bringt so viele neue Inhalte und Verbesserungen mit sich, dass viele Fans förmlich in einen Freudentaumel verfallen. Das Internet ist voller positiver Reaktionen.

Mega-Update 1.5 ist da: Das lange Warten hat ein Ende und CD Projekt RED hat endlich die lang herbei gesehnten PS5- und Xbox Series S/X-Versionen von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Außerdem gibt es jetzt auch noch das riesige Update 1.5, das einige Systeme des Spiels komplett überarbeitet, jede Menge Probleme behebt und neue Inhalte einführt.

Das steckt drin: Zu den Verbesserungen zählen Raytracing-Schatten, ein Performance-Modus, schnellere Ladezeiten, verbessertes haptisches Feedback auf der PS5, ein neues Perk-System, KI-Verbesserungen, überarbeiteter Verkehr und besseres Fahrverhalten, jede Menge Komfort-Optionen und natürlich haufenweise Gameplay-Anpassungen und -Erweiterungen wie die Möglichkeit, jetzt Apartments zu kaufen, sie zu gestalten und vieles mehr:

265 8 Cyberpunk 2077 Mega-Update 1.5 und kostenloses Next-Gen-Upgrade sind live

Wie sich Cyberpunk 2077 auf der PS5 spielt, seht ihr in diesem Gameplay-Video:

Fans zeigen sich begeistert: Auf Reddit und Co. häufen sich jetzt die begeisterten Reaktionen vieler Menschen, die jetzt endlich (wieder) richtig viel Spaß an Cyberpunk 2077 haben.

Bei einigen Leuten sind es die kleinen Dinge wie Regenschirme, die auf große Gegenliebe stoßen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Andere freuen sich vor allem über Details wie den Schattenwurf. Der sieht zwar immer noch nicht perfekt aus, aber immerhin ist Vs Schatten nicht immer einfach glatzköpfig, sondern berücksichtigt jetzt auch die Frisur:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Besonders beliebt ist bei vielen auch die Möglichkeit, endlich nach dem Prolog von Cyberpunk 2077 das Aussehen von V verändern zu können. Dazu kommt, dass das Spiel jetzt deutlich hübscher ist, wie dieser Vorher-Nachher-Vergleich zeigt (obwohl hier noch nicht einmal die Raytracing-Schatten aktiviert sind):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Fast wie ein anderes Spiel: Diverse Menschen freuen sich allerdings über das umfangreiche Gesamtpaket. Update 1.5 und das Next Gen-Upgrade würden sich zusammen beinahe wie ein ganz anderes Spiel anfühlen. Es sehe nicht nur besser aus, sondern spiele sich dank der vielen Neuerungen auch besser und sei jetzt in etwa das, was zum Launch erwartet beziehungsweise erhofft wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Während sich viele Menschen freuen und bedanken, merken einige andere an, dass auch noch viel Luft nach oben sei. Es gebe immer noch einige Baustellen und es sei einfach schade, dass Cyberpunk 2077 nicht direkt in so einem Zustand veröffentlicht wurde. Ein Bug sorgt sogar dafür, dass manche Fans überhaupt nicht auf die PS5-Version upgraden können. Aber immerhin scheinen sich alle einig zu sein, dass das Update 1.5 und das Next Gen-Upgrade Schritte in die richtige Richtung darstellen.

Wie findet ihr die Verbesserungen? Habt ihr das Update schon und welche Neuerungen findet ihr am besten?