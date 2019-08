Gute Nachricht für Vielspieler: Cyberpunk 2077 kommt mit New Game Plus

In Cyberpunk 2077 haben unsere Entscheidungen einen starken Einfluss auf unser Spielerlebnis. Das Rollenspiel, das auf einer Pen & Paper-Welt basiert, setzt großen Wert auf die unterschiedlichen Pfade, die wir beschreiten können. Damit wir eher gewillt sind, gleich mehrere dieser Pfade auszuprobieren, soll Cyberpunk 2077 ein New Game Plus bekommen.

NG+ offiziell bestätigt

Das bestätigte Entwickler CD Projekt Red in einem Interview mit dem polnischen Spielemagazin PSX Extreme (via gamingbolt).

Zwar gab es schon davor Gerüchte, und viele Fans gingen von einem Modus aus, da auch andere Titel des Studios wie The Witcher 3: Wild Hunt über ein New Game Plus verfügten. Offiziell bestätigt ist es jedoch erst jetzt.

Wann kommt das New Game Plus?

Tatsächlich arbeiteten die Entwickler exakt zum Erscheinungsdatum des Magazins an dem Zusatz. Was jedoch nicht bedeutet, dass New Game Plus zum Launch im Spiel sein wird. Das wurde nämlich nicht bestätigt.

Auch im dritten Witcher kam der New Game Plus-Modus erst nach dem Launch. Allerdings ist es bis zum Release ja noch ein bisschen hin, weswegen ein New Game Plus zum Launch zumindest im Bereich des Möglichen liegt.

Das dürfte vor allem Vielspieler freuen. Jeder, der Cyberpunk 2077 auf unterschiedliche Arten spielen will, sei es charakterlich oder mit anderen Modifikationen, hat es mit einem New Game Plus definitiv leichter. Wie ist das bei euch?

Spielt ihr Rollenspiele mehrmals?