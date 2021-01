Cyberpunk 2077-Mod zeigt, wie bescheuert V beim Tanzen aussieht

Cyberpunk 2077-Protagonist*in V sehen wir dank First Person-Perspektive so gut wie nie selbst. Das ändert die inoffizielle Third Person-Mod für das Spiel und ermöglicht so Anblicke, die uns eigentlich erspart bleiben sollten. Wie zum Beispiel die - äh - flotten Tanz-Moves, die V aufs Parkett legt.

Cyberpunk 2077-Fans amüsieren sich dank Mod über Vs Tanz-Moves

Es heißt doch, wir sollen so tanzen, als würde niemand hinsehen. Diesen Ratschlag nimmt sich V offensichtlich mehr oder weniger zu Herzen und lässt den inneren Tanzbären raus. Das sieht einigermaßen seltsam und tendenziell eher unfreiwillig komisch aus.

Eigentlich wäre uns das verborgen geblieben, aber besagte Third Person-Mod für Cyberpunk 2077 macht's möglich und V zum Gespött vieler Fans:

Da kommen bei vielen Spieler*innen sofort wohlige Erinnerungen an einen der berühmtesten Tänzer des Universums hoch, ach was, aus dem ganzen Videospiel-Kosmos. Selbstverständlich ist damit Commander Shepard aus der Mass Effect-Reihe gemeint.

Der legt mit dem eigens nach ihm bekannten Shepard Shuffle zumindest in seiner männlichen Variante eine geradezu legendär heiße Sohle aufs Parkett. Und zwar gleich mehrmals: Wer das unbedingt sehen will, kann hier eine weitere Variation seines Repertoires aus dem Citadel-DLC zu Mass Effect 3 bewundern. Shepard ganz in seinem Element:

Aber seien wir mal ehrlich: So oder so ähnlich werden wohl die meisten von uns aussehen, wenn wir nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie das erste mal wieder in einem Club auf die Tanzfläche steppen. Und das ist auch völlig egal, solange es sich gut anfühlt.

Die Third Person-Perspektive der Cyberpunk 2077-Mod sorgt aktuell auch noch für ganz andere Enthüllungen. Ähnlich amüsant bis kurios wie die Tanz-Aktivitäten von V fällt auch die Schlafposition der Hauptfigur aus. Das Geheimnis darum wurde nun endlich gelüftet.

Wie findet ihr die Tanz-Einlagen und wer kann besser tanzen: V oder Shepard?